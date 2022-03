Série da Netflix mostra que o ser humano não aprendeu nada com a insanidade da II Guerra

Foto: Benito Mussolini, a amante e seguidores. Divulgação

Luiz Antonio Mello

É quase inacreditável, mas no meio da maior pandemia do século 21, o presidente da Rússia, o stalinista (não assumido) Wladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia, país governado por um notório imbecil, comediante de décima categoria,Volodymyr Zelenskiy, cuja popularidade saltou de 28 para 95% em 48 horas.

Significa que o destino da Humanidade está entre o desejo expansionista de um genocida e a mediocridade geopolítica de um idiota que acha que pode acabar com guerras gerando mais guerras. Pior: parte do mundo manda mais armamentos para a Ucrânia como se usasse gasolina para conter um incêndio.

A Segunda Guerra Mundial foi o conflito militar mais mortal da história. Um total estimado de 70 a 85 milhões de pessoas morreram, o que representou cerca de 3% da população mundial de 1940.

As estatísticas de fatalidades da Segunda Guerra Mundial variam, com estimativas de mortes totais variando de 70 a 85 milhões. As mortes causadas diretamente pela guerra (incluindo militares e civis mortos) são estimadas em 50 a 56 milhões de pessoas, enquanto houve uma estimativa adicional de 19 a 28 milhões de mortes por doenças relacionadas à guerra e fome.

Voltar a ter contato com essa gigantesca atrocidade para reiterarmos que não deve se repetir jamais não comove os adoradores de armas, sangue, pólvora e poder. Sentado em uma fortuna avaliada em 200 bilhões de dólares, Wladimir Putin vem de uma família pobre, mas, ganancioso, logo se tornou motorista e um dos cabeças da KGB, que equivale a CIA norte-americana.

O exemplo que jamais deveria ser seguido se chama “A Segunda Guerra em Cores” a espetacular trilogia de séries que a Netflix exibe. A mais recente, “O Caminho para a Vitória é a mais impressionante pela quantidade e qualidade de imagens raras (muito bem restauradas em cores), depoimentos, entrevistas e os comentários de renomados especialistas que pontuam, com precisão, os principais momentos.

Entre as imagens raras está a do pai do fascismo e ditador da Itália, Benito Mussolini, sua amante Clareta Petacci e apoiadores sendo caçados e presos pela Resistência Italiana e, em seguida, linchados por uma multidão enfurecida que pendurou os corpos de cabeça para baixo, na Piazza Loreto em Milão, em 28 de abril de 1945.

Os historiadores dizem que, sabendo do justiçamento de Mussolini, Adolf Hitler decidiu se matar no dia seguinte, 30 de abril. Imagens raras de suas últimas aparições são exibidas, inclusive a condecoração de crianças de 10, 11 anos que formavam a “juventude hitlerista”. Para evitar a captura e deu ordens específicas para que seu cadáver fosse queimado e seus restos escondidos para que não virassem troféus de guerra. Ele ingeriu cianeto, sua amante Eva Braun (que casou-se com ele semanas antes) também e depois deram o veneno até cadela do fuher, pastor alemão Blondi. Os corpos dos três foram incendiados em um terreno. Só restaram cinzas.

Impressionantes a invasão dos Aliados do Norte da África à Libertação de Paris, a Batalha de junho de 1944 do Mar das Filipinas, Iwo Jima e a tomada de Berlim. A linguagem direta, jornalística, nos ajuda a entender a II Guerra e suas implicações políticas e sociais. Mais ainda: a medida em que a série avança constatamos o quanto aquela barbárie foi injustificável, inexplicável e cruel.