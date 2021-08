Série B: na estreia de Luxa, Cruzeiro bate Brusque

Atuando fora de casa, o Cruzeiro conseguiu um resultado expressivo ao derrotar o Brusque, de virada, por 2 a 1, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no sábado (7). Os dois gols que garantiram o triunfo da Raposa saíram aos 40 minutos do segundo tempo, encerrando o jejum de vitórias que já durava nove partidas. De quebra, saiu temporariamente da zona de rebaixamento da competição.

A grande novidade do time mineiro para tentar espantar a má fase estava no banco de reservas do Estádio Augusto Bauer, em Brusque. o técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou sua terceira passagem no comando da Raposa.

O triunfo por 2 a 1 foi o primeiro do time mineiro desde a sexta rodada, quando bateu o Vasco pelo mesmo placar, no dia 24 de junho. O Cruzeiro ocupa temporariamente a 15ª posição, com 16 pontos, mas pode ser ultrapassado por Vitória, Ponte Preta e Londrina, que ainda entram em campo nesta rodada. O próximo compromisso da Raposa é diante do Vitória, no Mineirão, na quarta-feira (11).

No dia seguinte, o Brusque visita o CRB tentando se recuperar da derrota, que deixou a equipe catarinense provisoriamente em sétimo, com 24 pontos, um ponto atrás do próximo adversário.