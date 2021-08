Série B: Londrina passa pelo Vasco no Rio de Janeiro

O Vasco perdeu de virada para o Londrina por 2 a 1 na noite de quarta-feira (18) em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro .O próximo jogo do Cruzmaltino carioca, já pelo returno do torneio, será contra o Operário no interior do Paraná no próximo sábado (21). Um dia depois o Londrina recebe o Brasil de Pelotas.

Os gols do jogo disputado em São Januário, no Rio de Janeiro, ocorreram na etapa final. O Vasco abriu o placar aos oito minutos com Marquinhos Gabriel após cruzamento de Léo Jabá. Aos 25, o atacante Marcelinho aproveitou a falha do goleiro Lucão, que deu rebote em chute de fora da área, para empatar de cabeça. Aos 42, Alisson Safira bateu pênalti no meio do gol e definiu a vitória de virada para o Londrina.

Mesmo triunfando, o time do Paraná não conseguiu fechar o 1º turno da Série B fora do Z4. A equipe é a 17ª com 19 pontos, enquanto o Vasco caiu uma posição e agora é apenas o 10º com 28.