Série B: Cruzeiro espanta risco de queda e Brusque pode entrar no Z4

O Cruzeiro espantou de vez qualquer risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (9), a Raposa derrotou o Brusque por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da competição. A equipe celeste terminará a semana a oito pontos do Z4, com nove em disputa.

Os mineiros foram a 46 pontos, na décima colocação, podendo ser ultrapassados por Vila Nova ou Sampaio Corrêa na sequência da rodada, caso o confronto entre eles na quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Castelão, em São Luís, tenha vencedor. O Quadricolor, estacionado nos 38 pontos, está em 16º lugar e pode cair para a zona de rebaixamento se o Londrina derrotar o CRB na quarta-feira (10), às 21h30min, no Rei Pelé, em Maceió.

Pela 36ª rodada, o Cruzeiro encara o Vitória no Barradão, às 19h de domingo (14). Na segunda-feira (15), às 16h, o Brusque recebe o CRB no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).