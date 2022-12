Sérgio Moro pode ter o mandato de senador cassado a pedido do PL de Bolsonaro

Leonardo Oliveira Brito

Apesar do apoio de Sérgio Moro a Bolsonaro nas eleições, O PL, partido de atual presidente, protocolou recentemente, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), uma ação que pode culminar na cassação do mandato do ex-juiz, que se elegeu senador pelo estado.

Segundo a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, o pedido, que corre em segredo de Justiça, aponta supostas irregularidades em gastos e doações na campanha de Moro. A decisão foi publicada no dia 29 de novembro.

De acordo com a decisão do TRE, há descumprimento de prazos nos registros de doações (R$ 153 mil) feitas durante a campanha. Outro ponto irregular indicado pela Justiça eleitoral do Paraná diz respeito a notas fiscais de hospedagem, cujo valor supera R$ 11 mil e enseja a realização de novas eleições para senador, o que poderia beneficiar Paulo Martins (PL), que ficou em segundo lugar, e tirar o mandato – que sequer foi iniciado – do ex-juiz.

A representação contra Moro é assinada pelo diretório estadual do PL do Paraná, mas teria sido feita em acordo com a cúpula nacional da legenda, que é presidida por Valdemar da Costa Neto, aliado de Bolsonaro.

Mas a história pode virar. Sergio Moro pedirá nesta quarta-feira (7/12) para que Jair Bolsonaro o ajude a se filiar ao PL, segundo informação do jornalista Guilherme Amado. Contudo, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, é radicalmente contra a entrada de Moro no partido.