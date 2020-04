Sergio Moro deixa o governo Bolsonaro. Witzel faz convite

Em relato que ficou evidenciado o tom de desprestígio e desgaste, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro deixou o governo Bolsonaro. “O meu futuro pessoal: eu abandono os 22 anos de magistratura. Sabia dos riscos. Não tem volta. Vou descansar um pouco desse árduo trabalho na Lava Jato. Independente de onde esteja, estarei à disposição para ajudar o país”, afirmou em seu discurso.

No ministério desde o início do governo Bolsonaro, Sérgio Moro deixou claro que o presidente e ele tinham várias divergências na pasta, que contribuíram para que ele tomasse a decisão. A mais recente delas, a quebra de promessa de Bolsonaro que insistiu em demitir o diretor-geral da Polícia federal, Maurício Valeixo, nome de confiança de Moro, à frente do combate a criminalidade e a corrupção no país através da Operação Lava Jato.

Moro havia assumido o ministério da Justiça, com uma espécie de simbolo de combate a corrupção e anteriormente estava cotado para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, as sucessivas interferências de Bolsonaro sobretudo nas superintendências da Polícia Federal no país, levaram ao desgaste de Moro. No discurso de despedida, Sérgio Moro finalizou: “Sempre respeitei o mandamento de fazer a coisa certa”. A saída de Moro para muitos serve de prenúncio de enfraquecimento e a chegada de uma séria crise no governo Bolsonaro.

Moro disse que assumiu com a promessa de carta branca e que essa promessa foi quebrada. Disse ainda que ele não assinou a exoneração do diretor da PF, apesar de sua assinatura constar na portaria da saída de Valeixo. Disse também que o presidente afirmou a ele o desejo de ter acesso direto ao diretor da PF, assim como a relatórios de inteligência.

O governador do rio Wilson Witzel, de imediato postou nas redes sociais o desejo de ter o ex-juiz em seu governo, pois segundo ele, Moro teria “carta branca”.