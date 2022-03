Sérgio Moro abre mão de pré-candidatura à presidência da república

Após se filiar ao partido União Brasil nesta quinta-feira (31), o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro decidiu abrir mão da pré-candidatura à Presidência da República. Em publicação nas redes sociais, Sérgio Moro comentou sobre a filiação no partido União Brasil e da desistência momentânea da pré-candidatura presidencial. E finalizou dizendo ser um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor. A filiação ao União Brasil aconteceu na manhã desta quinta-feira (31) em um hotel na capital paulista com dirigentes da sigla.

Sergio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, formalizou sua filiação ao partido Podemos, em novembro do ano passado O evento, que oficializou a entrada do ex-magistrado na política partidária, aconteceu em Brasília.

Durante a filiação, o ex-juiz não confirmou se será candidato no ano que vem. No atual espectro político, o Podemos afirma ser independente em relação ao Governo Federal. O partido conta com 10 deputados federais e nove senadores, sendo presidido pela deputada federal Renata Abreu.

O ex-juiz ganhou notoriedade nacional por ser o responsável por julgar, em primeira instância, os envolvidos na Operação Lava Jato. Partiu dele a determinação que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prisão, em 2018.

Em 2019, Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e era cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas o rompimento com Bolsonaro pôr fim ás expectativas. Em março deste ano, Moro foi considerado parcial no caso de Lula, o que anulou o julgamento do petista.