Sérgio Cabral volta para presídio em Niterói

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será novamente transferido para a Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ), no Fonseca, em Niterói. A medida foi determinada pela Justiça após ter sido levado no mês passado do próprio presídio de Niterói para o Grupamento Especial Prisional (GEP) do Corpo de Bombeiros, em São Cristóvão, na Zona Norte, por possíveis regalias.

Além de Niterói Cabral já passou pelo Quartel do Humaitá, dos bombeiros e a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1. A decisão da volta para Niterói é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A transferência do ex-governador aconteceu após a investigação apontar regalias que ele tinha dentro do presídio em Niterói. Celulares, dinheiro e até TV com acesso à internet na cela em que ficava. Cabral está preso desde 2016 e foi condenado em 22 processos além de responder por mais 11 processos.