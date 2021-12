Sergio Cabral tem prisão domiciliar concedida

O ex-governador do Rio, Sergio Cabral, teve um dos cinco mandados de prisão preventiva substituído por prisão domiciliar pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Por unanimidade, os membros acompanharam o voto da relatora, a desembargadora Simone Schreiber, para a decisão no processo Por unanimidade, os membros da Primeira Turma Especializada do TRF-2 acompanharam o voto da relatora, desembargadora Simone Schreiber, para conceder a Cabral o regime domiciliar, com medidas cautelares, no processo relacionado à Operação Eficiência, desdobramento da Lava-Jato deflagrada em 2017.

Porém, como ainda existem outros quatro mandados de prisão preventiva em vigor, Cabral seguirá preso no Batalhão Especial Prisional (BEP) da Polícia Militar do Rio, em Niterói.

No regime domiciliar o ex-governador ficaria proibido de ter contato com os outros investigadores e réus e teria que usar tornozeleira eletrônica.

“Reconheceu o excesso da prisão (preventiva) e o desaparecimento dos motivos que antes motivaram a cautelar decretada, especialmente por não exercer qualquer cargo público há muitos anos. Esperamos que esta decisão seja extensiva e seguida nos outros processos em que ainda subsiste a prisão preventiva”, diz a nota da defesa de Cabral

Cabral ainda teve outros dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), um em 2018, em processo que mirou também o ex-procurador-gerla de Justiça do Rio, Claudio Lopes, e outro em setembro de 2021, em ação na qual é réu por suposto recebimento de propina na contratação de uma empresa de segurança durante a reforma do Maracanã.