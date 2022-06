Sérgio Cabral sofre nova derrota na Justiça

O ex-governador Sérgio Cabral teve a prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). A decisão, divulgada na tarde de ontem (8), é da juíza Alessandra Bilac Moreira Pinto, da 42º Vara Criminal do Rio, e é referente a acusação de pagamento de propina ao ex-procurador-geral de Justiça do Rio, Claudio Lopes, em troca de informações privilegiadas e de indevida ingerência em investigações no âmbito do Ministério Público.

O argumento da defesa de Sérgio Cabral era que a segunda instância da Justiça estadual não teria competência para processar o caso. Além disso, o pedido de revogação da prisão preventiva também possui a alegação de que o corréu da ação, Claudio Lopes, teve o encarceramento revisto. De acordo com os advogados de Cabral, o ex-procurador seria o verdadeiro protagonista dos crimes atribuídos no processo.

No entanto, a decisão da juíza destaca que “não há que se falar em nulidade de atos decisórios das provas obtidas. Isto porque a denúncia foi oferecida ao Órgão Competente à época, já que no polo passivo deste feito figura autoridade que detinha foro por prerrogativa de função – Procurador de Justiça – de modo que seu julgamento cabia, originariamente ao E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, o fundamento jurídico para o deslocamento da competência para este juízo foi a aposentadoria do acusado Claudio Lopes, a qual ocorreu em 17 de fevereiro de 2022”.

O ex-governador do Rio de Janeiro está preso desde novembro de 2016. Ao todo, são 34 processos penais referentes à Operação Lava Jato, 23 condenações e 11 ações em que responde como réu. As condenações são referentes aos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas, fraude em licitação e formação de cartel. Uma delas ocorreu recentemente. No fim de maio, Cabral foi condenado pelo recebimento de R$ 78 milhões em propina da Odebrecht. A pena total do ex-governador aumentou para 425 anos. Também no mês passado, Sérgio Cabral foi transferido da unidade prisional da Polícia Militar, em Niteroi, para o Complexo de Gericinó, em Bangu. Mais na mesma semana, e onde está até hoje, Cabral cumpre pena no Grupamento Especial Prisional (GEP) do Corpo de Bombeiros, em São Cristóvão, na zona Norte do Rio de Janeiro.