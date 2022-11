Sérgio Cabral passa mal na cadeia em Niterói

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou mal na Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ), no Fonseca, Zona Norte de Niterói, na manhã de hoje (23). A Polícia Militar confirmou o caso, que teria acontecido após Cabral receber a notícia de que um de seus filhos seria alvo de uma operação da Polícia Federal.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quarta-feira (23/11), de acordo com o comando da Unidade Prisional da Polícia Militar, Sérgio Cabral recebeu atendimento médico dentro da unidade prisional e seu estado de saúde é estável”, disse a Polícia Militar, em Nota.

Em 10 de novembro, a Justiça do Rio revogou mais duas prisões preventivas contra Sérgio Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro continua na cadeia devido a um último mandado de prisão ainda válido.

E esse mandado ainda válido, que foi o primeiro de todos, expedido pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, no processo em que foi condenado por propinas na obra de construção do Complexo Petroquímico do Rio, o Comperj, pela Petrobras.

Das cinco ordens de prisão que Cabral chegou a ter contra si na Lava-Jato, ele conseguiu derrubar quatro desde dezembro do ano passado. O ex-governador está preso desde 16 de novembro de 2016, ou seja, há quase seis anos. A decisão de agora foi da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.