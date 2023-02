Sergio Cabral já está livre de prisão domiciliar

Ex-governador terá de usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares

O ex-governador Sérgio Cabral obteve, nesta quinta-feira (9), a última ordem de prisão revogada. Foi o que decidiram, por 3 votos a 2, os desembargadores da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A decisão foi tomada no âmbito do processo relativo à Operação Calicute, em que o político foi condenado à prisão por 45 anos.

O ex-governador vem cumprindo prisão domiciliar num apartamento da família em Copacabana, Zona Sul do Rio. No caso, a domiciliar será substituída por medidas cautelares: Cabral terá de usar tornozeleira; o celular deve estar apreendido e ele deve comparecer, mensalmente, à Justiça, a fim de prestar contas.

Como destacou a Tribuna, em 19 de dezembro de 2022, Sergio Cabral deixou a prisão do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, após cumprir seis anos de prisão preventiva. A soltura resultou de uma decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. A avaliação era de que a prisão preventiva deveria ser temporária e vinha sw estendendo por muito tempo, sem uma decisão definitiva, em última instância.

O ex-governador foi o último preso da Lava Jato. Ele é réu em 35 ações: nenhuma transitou em julgado. Cabral já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal. As penas chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, mas não ocorreu sentença definitiva para os casos. Cabem recursos.