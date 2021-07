Serasa relança programa para quitar dívidas por R$ 100

Feirão Limpa Nome do Serasa oferece descontos de até 99%

A Serasa anunciou, nesta segunda-feira (12), o lançamento da segunda edição do programa Limpa Nome, que prevê descontos para inadimplentes quitarem suas dívidas . De acordo com a Serasa, alguns débitos poderão ser quitados por até R$ 100 .

Na edição deste ano, as empresas devem oferecer descontos totais de R$ 12 bilhões em 14 milhões de dívidas de brasileiros, o que deverá colaborar para a redução no número de inadimplentes no Brasil ou na diminuição de dívidas dos contribuintes. Ao todo, 24 empresas participam da ação que acontece neste mês.

“O propósito da Serasa é oferecer soluções para melhorar a saúde financeira da população e percebemos, pelo resultado dessa ação em 2020, que ela foi essencial para que milhões de brasileiros pudessem pagar as suas dívidas com ótimas condições. Já nesse momento tão difícil, acreditamos que a ação de R$100 é, novamente, uma excelente opção para que os brasileiros negociem suas dívidas por um valor que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao crédito”, afirma Nathalia Dirani, gerente da Serasa.

Como participar

Para participar do programa Limpa Nome, basta acessar o site da campanha e realizar o cadastro. No portal é possível verificar as despesas abertas e os descontos oferecidos pelas empresas. As negociações também podem ser feitas pelo aplicativo da Serasa, no telefone 0800 591 1222 ou por meio do WhatsApp (11) 99575-2096 .

Algumas dívidas podem ser parceladas, enquanto outras oferecem descontos maiores para pagamento único. Após aprovação do contrato, o inadimplente poderá imprimir o boleto para quitar à despesa.