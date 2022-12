Serasa Experian aposta em painéis solares para ser carbono neutro até 2030

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), uma das maiores partes da emissão direta de gases de efeito estufa vem dos combustíveis fósseis utilizados para gerar energia elétrica.



Na empresa Serasa Experian, esse consumo representa 95% das emissões totais. Por isso a empresa que afirma que o objetivo é de se tornar carbono neutro até 2030, adotando uma série de ações para diminuir o consumo elétrico e construir um futuro mais sustentável.



Segundo o gerente executivo de Sustentabilidade da Serasa Experian, Roger Cruz, “em 2019 fizemos nosso inventário de emissões de carbono e desde então temos trabalhado evoluindo para que nossos escritórios e data centers para se tornarem mais eficientes no consumo de eletricidade, aumentando o número de carros híbridos na nossa frota e agora também investindo em geração de energia renovável. O objetivo é investir cada vez mais em iniciativas para diminuir o nosso impacto ambiental no planeta”.



Nos escritórios de São Carlos, onde a companhia também atua, foram instalados painéis solares que, desde agosto, já conseguem abastecer 100% da iluminação elétrica de um dos prédios da operação. A segunda fase com o aumento no número de painéis já está em andamento.