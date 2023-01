Será o Benedito? Na Globo sim, com novo remake e documentário

Em edição do dia 12 de novembro foi destacado neste espaço que, “depois de Pantanal, novela rural virou uma obrigação na Globo”. A nova versão de um sucesso de Benedito Ruy Barbosa na extinta Manchete, adaptada por seu neto Bruno Luperi, recolocou a teledramaturgia da emissora nos trilhos, tanto em audiência quanto repercussão na mídia.

E, portanto, novas apostas no “universo do Benedito” poderiam ser realizadas. Também foi informado por aqui que “Renascer”, produzida pela primeira vez em 1993, tinha grandes chances de ser a próxima. Não deu outra! Martelo batido, segundo nota publicada ontem em O Globo pela colunista Patrícia Kofgut.

Luperi, inclusive, já iniciou o processo de adaptação e sua estreia está marcada para 2024.

Ainda sobre o Benedito, o Globoplay deverá apresentar um documentário inédito sobre sua carreira, dirigido por Rogério Gomes, o Papinha, e Davi Lacerda. Este trabalho já está pronto, faltando apenas definir detalhes contratuais.

Seleções

Se alguém não sabe, “Será o Benedito?” é uma expressão atribuída a Getúlio Vargas, presidente, quando estava para indicar Benedito Valadares para governador de Minas Gerais. Era a pergunta que ele mais ouvia.

Seleções, se alguém não sabe também, sempre se caracterizou por abordar e esclarecer os assuntos mais pitorescos.

De volta

Ricky Tavares acertou sua volta à Record para as próximas temporadas de “Reis”.

Absalão, seu personagem, é um dos filhos de Davi (Cirillo Luna) e Maaca (Jakelyne Oliveira). Ricky, vale lembrar, teve uma passagem marcante por “Gênesis”, no papel de Harã, e logo depois integrou os elencos de “Além da Ilusão”, na Globo, e “Maldivas”, na Netflix.

(crédito Instagram)

Mudança

Pablo Morais, que a exemplo de Ricky Tavares, também trabalhou em “Gênesis” e “Além da Ilusão”, estava encaminhado para fazer Absalão em “Reis”.

No entanto, ele precisou abrir mão do personagem por causa de uma questão familiar.

Prateleira

No SBT há uma expectativa muito grande em torno dos resultados que a Champions League irá oferecer.

No dia 14, com a volta das suas transmissões, PSG e Bayern, espera-se que todo o pacote comercial já esteja vendido. Pessoal vai ter que botar a pastinha debaixo do braço.

Pacote fechado

Ontem, quinta, conforme o previsto, foram entregues as propostas para a transmissão da Série B.

Também já se iniciou o processo de análise e a decisão a respeito deve surgir a qualquer momento.

Particularidades

A Série B do campeonato brasileiro é sempre uma competição que oferece enormes atrativos, em se tratando de diferentes regiões do país.

Neste ano, no entanto, não terá a participação de representantes cariocas e nenhum dos grandes de São Paulo.

Acelerado

A Globo impôs um ritmo puxado de preparação para o elenco da próxima novela das 21h, escrita por Walcyr Carrasco.

E segundo atores do elenco, existe até a possibilidade de algumas cenas já serem gravadas na próxima semana.

(Debora Ozorio fará a próxima das nove/ crédito Instagram)

E outra

Setores da própria Globo já admitem que o título, “Terra Vermelha”, está descartado. Não irá prevalecer de forma nenhuma.

Um outro, já escolhido, será anunciado assim que o processo do registro estiver concluído.

Jornalismo

Denise Odorissi é a nova correspondente da Record em Israel.

Na verdade, trata-se de uma volta à antiga casa, onde já atuou como repórter, apresentadora e editora de notícias internacionais.

Afinada

Giselle Tigre, de tantos trabalhos na TV, prepara sua volta aos palcos com o show “Giselle canta Ednardo”.

Um musical todo voltado para homenagear o compositor cearense. E também já tem negociações avançadas para um documentário da vida dele.

• Rogério Ceni é o convidado do “Bola da Vez”, neste sábado, 22h30, na ESPN. Apresentação do André Plihal.

• Milene Uehara Pavoro?, do “Programa do Ratinho” no SBT, vai estrear como musa de um novo camarote do Anhembi, o Espaço Milênio, durante o Carnaval…

• … Que também irá receber shows de Lexa, Xande de Pilares, Tiee e Os Barões da Pisadinha.

• Erlan Bastos estreou o “Programa da Tarde” na TV Meio Norte. Diário, 15h, mesclando jornalismo com entretenimento.

• “Altas Horas”, do Serginho Groisman, neste sábado, na Globo, vai homenagear Cassia Eller…

• … Presenças de Ana Carolina, Carlinhos Brown, Nando Reis, Otto, Zélia Duncan e Chico Chico, filho da Cassia…

• … Margareth Menezes, ministra da Cultura, mas quando ela ainda não tinha assumido a pasta. Programa gravado antes.

• O “Canal Livre” desta semana, na Band, entrevista o presidente da Argentina, Alberto Fernández…

• … Entre outros temas, a parceria Brasil-Argentina, futuro do Mercosul, os feitos de seu governo até aqui e dos problemas, principalmente econômicos, por ele enfrentados ao longo de seus três anos de mandato…

• … Apresentação é de Sérgio Gabriel, com as participações de Fernando Mitre, Eduardo Oinegue, José Luiz Datena e André Basbaum…

• … O programa foi gravado na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente argentino.

Na empresa desde 2021 como Head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Novelas, a executiva Mônica Albuquerque foi nomeada Head de Desenvolvimento de Conteúdos Roteirizados para a América Latina da Warner Bros. Discovery, assumindo assim, também, toda a área de séries. Mônica trabalhará com Marcelo Tamburri durante a transição, até a data de saída do executivo da empresa, em março.

