Sequestro, perseguição, tiroteio e acidente nas ruas de São Gonçalo

Uma perseguição entre agentes da Operação Segurança Presente e criminosos, que estavam transportando uma carga roubada, teve troca de tiros que terminou com acidente, nesse sábado (19), nas ruas do bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo. Segundo informações dos policiais, um caminhão roubado, que transportava uma carga de refrigerantes, vinha sendo escoltado por criminosos em um automóvel, tabpem roubado.

Durante patrulhamento pela Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Lindo Parque, agentes do programa avistaram o caminhão sendo escoltado. Os agentes, que patrulhavam a área em motocicletas, foram alertados por pedestres que um roubo de carga havia acontecido há poucos minutos na localidade. Com o aviso, os policiais iniciaram a busca pela região e localizaram o caminhão e o carro que estava atuando como escolta.

Funcionários de transportadora foram sequestrados – Foto: Divulgação

Ao perceberem a aproximação dos policiais militares, os assaltantes que estavam no carro da escolta começaram a atirar contra os agentes que revidaram, dando início a uma troca de tiros. Durante a perseguição na principal via do bairro, os criminosos entraram na Rua Humberto de Campos esquina com a Rua Maria Quitéria de Jesus e colidiram com o veículo em uma árvore. Após o incidente, os três bandidos fugiram pela mata que fica próxima à rua, abandonando o carro.

No caminhão, estavam três funcionários da empresa que foram feitos de refém pelos criminosos. Um dos funcionários foi obrigado a conduzir o caminhão, sob ameaças de um dos assaltantes que estava dentro do caminhão. Nenhum funcionário ficou ferido. Policiais do 7° BPM (São Gonçalo), ao escutarem pelo rádio as informações do crime, foram até a localidade para dar apoio aos agentes do programa.

A ocorrência foi encaminhada à 72ª DP (São Gonçalo). Ao serem comunicados, representantes da empresa de refrigerante foram até a delegacia e recuperaram a carga intacta.

Disque São Gonçalo Presente

A Secretaria de Ordem Pública, através do Programa São Gonçalo Presente, disponibiliza um canal de atendimento para a população gonçalense. Os munícipes podem enviar denúncias sobre ocorrências policiais através do whatsapp (21) 98251-3301.

O serviço está disponível das 5h às 23h, sendo monitorado diariamente pela central de atendimento, na base da secretaria, na Estrela do Norte. Todas as informações enviadas para o aplicativo de mensagens são repassadas aos agentes, possibilitando assim que as ocorrências sejam verificadas.