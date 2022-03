Sequestro de caminhoneiros: aplicativo amplia segurança

O aplicativo “Fretebras”, especializado em intermediar fretes de cargas para caminhoneiros, afirmou que irá ampliar ações com foco na segurança, após casos de sequestros a motoristas na Região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a plataforma era usada por criminosos para atrair vítimas.

Após os crimes registrados, a Fretebras afirmou que irá investir, em 2022, R$ 48 milhões em seu programa chamado Frete Seguro que contempla melhorias de segurança em diversas frentes. A empresa ainda frisou que permanece à disposição das autoridades quanto ao caso

Em nota, a empresa afirmou que, em 2021, após um investimento de R$ 30 milhões em iniciativas de segurança, reduziu em 67% as fraudes contra caminhoneiros dentro da plataforma. Além disso, a taxa de fraudes efetivas registrada no ano passado foi de apenas 0,0011%.

LEIA MAIS

Líder de quadrilha que sequestrava caminhoneiros é preso

Presos em operação contra sequestradores de caminhoneiros

A empresa também afirmou que valida todas as empresas que se cadastram em seu site para publicar cargas e aprova, em média, apenas 30% delas, “seguindo um processo rigoroso com 8 etapas de segurança”. Os caminhoneiros ainda possuem a opção de busca privada de fretes, o que mantém seus dados em sigilo.

“A FreteBras afirma que está dedicando todos os esforços para apoiar no aumento da segurança do setor de transporte de cargas”, afirmou a empresa.

Operação Carga Pesada

Dezoito pessoas foram presas, na manhã de terça-feira (22), durante a operação “Carga Pesada” contra traficantes apontados como integrantes de uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros em Maricá. A ação foi realizada em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e Polícia Civil. Agentes foram às ruas para cumprir 11 mandados de prisão.

No dia seguinte, policiais civis da 71ª DP (Itaboraí), 70ª DP (Tanguá) e militares do 35º BPM (Itaboraí) prenderam um homem apontado como um dos líderes da quadrilha responsável por sequestrar caminhoneiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acusado, que tinha três mandados de prisão em aberto, foi encontrado na região de Duques, na cidade de Tanguá.