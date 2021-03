Sequestrador é morto com dois tiros pela própria vítima em São Gonçalo

Um sequestro terminou com a vítima reagindo e matando sequestrador. A situação inusitada aconteceu no sábado (20) em São Gonçalo, no bairro Rio do Ouro. Um homem, que não teve a identificação revelada, sequestrou família da ex namorada e obrigou todos entrarem no carro para irem na casa da jovem, em Duque de Caxias. Mas no trajeto o pai da menina reagiu e atirou no bandido que morreu na hora.

O homem estava cumprindo pena por roubo e tráfico de drogas, foi solto e uma semana depois de sair da cadeia foi até o tio da ex namorada e o obrigou a levá-lo na casa dos pais dela, no bairro do Jóquei, em São Gonçalo. Ele obrigou o tio a ir com o carro dele e dirigindo para ele sob ameaça com a arma.

Chegando lá ele descobriu que a menina não morava mais lá, estava em outro relacionamento e morava em Duque de Caxias. Ele então exigiu que os pais da jovem entrasse no carro junto com ele e o tio mandou o tio da menina a dirigir até a casa dela no Rio.

Durante o trajeto o homem ameaçava todos com uma pistola e ainda fazia uso de bebida alcoólica. Na Estrada Velha de Maricá, em frente a 75ª DP, o sequestrador apontou a arma para a mãe da menina e o pai se assustou e reagiu. Eles começaram a discutir e o sequestrador deu um tiro e nesse momento o pai da menina conseguiu tirar a arma dele e atingiu o homem com dois tiros.

A família saiu correndo do carro pedindo ajuda mas o homem morreu no local. O pai da jovem foi atendido no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).