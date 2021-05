Sepultamento de fotógrafo morto por traficantes acontece nesta segunda

Será sepultado, na tarde desta segunda-feira (17), o corpo do fotógrafo Thiago Freitas de Souza, morto na manhã de sábado (15), após pedir silêncio a traficantes que faziam barulho na porta de sua casa. O enterro está marcado para as 14h, na Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, Zona Norte de Niterói, em cerimônia aberta.

Thiago acabou sendo vítima da ação covarde de traficantes, inserida num contexto em que duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV), e o Terceiro Comando Puro (TCP), disputam, com constantes confrontos armados, o controle do comércio de entorpecentes na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca. Em mensagem de áudio enviada a familiares, a esposa da vítima narrou os momentos de terror.

“Os caras estavam na janela do meu quarto. Thiago foi pedir para eles saírem e deram um tiro na cabeça do Thiago. Na cabeça dele. Eu já estou aqui no Azebedo Lima, esperando só uma notícia boa. Por favor, orem por ele, para ele sair dessa”, disse.

Segundo informações de pessoas próximas, Thiago era um rapaz calmo. Além disso, a filha dele estaria fazendo aniversário no dia em que o pai foi assassinado. Conhecidos ainda afirmam que a família estaria estudando se mudar do local, por conta da violência. Pelas redes sociais, amigos manifestaram a dor pela perda.

“É com profunda tristeza e pesar no coração que nos despedimos do nosso amigo Thiago Freitas. Palavras não podem mensurar a dor que a equipe, família e amigos estão sentindo. Que Deus possa confortar todos os corações que o amavam”, diz uma publicação, feita por um colega de treinos de artes marciais, esporte praticado por Thiago.