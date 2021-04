Sepe realiza assembleia e professores dizem não às aulas presenciais

Profissionais da educação decidiram em Assembleia, na noite desta terça-feira (6), que permanecem naquilo que eles chamaram de “Greve pela Vida”, até que o meio escolar seja seguro sanitariamente para haver o retorno. Representantes do Sepe-Niterói informaram que um novo encontro acontecerá no dia 12 de abril para decidirem se classe entrará em greve geral.

A decisão acontece no mesmo dia em que a juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judiciário, negou o pedido de suspensão das aulas presenciais em Niterói.

Entre as condições exigidas pelos profissionais estão a inclusão digital dos alunos e professores, a manutenção do trabalho remoto, além da revisão do auxílio emergencial pago às famílias que hoje está no valor de R$ 500.

Uma representante do Sepe-Niterói que não quis se identificar, informou ainda, que “só voltaremos com a vacinação dos profissionais da educação”.

Na rede social do Sepe, os profissionais informaram que “diante da intenção da Prefeitura de retomar as atividades pedagógicas e de trabalho escolar presencialmente, precisamos seguir nos organizando para o enfrentamento desta política de morte. Se a educação é considerada mesmo atividade essencial, por que não aguardar a vacinação completa do conjunto de profissionais de educação e o avanço efetivo da vacinação da população para proteger nossos alunos e seus familiares? Prefeito Axel Grael, quem vai se responsabilizar pelas mortes por COVID-19 após a retomada das aulas presenciais no pior momento da pandemia e com a circulação em Niterói da nova cepa do coronavírus que atinge mais jovens, adolescentes e crianças? A participação e a mobilização de toda a base da categoria é essencial nesse momento. A luta pela vida, pela vacina e pela autonomia de ensinar e aprender é a nossa luta!”

Solicitamos posicionamento da Prefeitura de Niterói e da Secretaria de Educação, mas ainda não tivemos resposta.