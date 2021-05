Sepe de Itaboraí convoca ‘Greve pela Vida’

O núcleo de Itaboraí do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe) convocou todos os profissionais da rede municipal de educação para uma Assembleia Geral no dia 1 de junho às 18h. Diante a iminência do retorno às aulas presenciais sem a vacinação dos profissionais da educação, o Sepe está convocando a ‘Greve pela Vida’.

Devido a pandemia, a reunião será de forma online. As inscrições serão feitas pelo e-mail: sepeita@gmail.com enviando nome completo e contracheque em anexo. Apos, os profissionais receberão a confirmação com as informações e os códigos de acesso tanto da assembleia quanto da plataforma de coleta de votos. A reunião será pela plataforma Zoom.

O governo Marcelo Delaroli (PL) publicou na última quinta-feira (27) no Diário Oficial a retomada das aulas presenciais nas escolas municipais da rede pública. De acordo com o Sepe, não há condições para um retorno seguro.

“Devido aos anos de descaso as escolas estão despreparadas para enfrentar a pandemia da covid-19. Faltam profissionais, faltam recursos físicos e financeiros e faltam equipamentos de proteção. De acordo com as diretrizes da FIOCRUZ para um retorno seguro das escolas ainda não é o momento de reabrir as escolas. Além disso, a vacinação dos profissionais da educação só agora deu início e boa parte da população ainda não se encontra vacinada. Reabrir as escolas significa fazer circular cerca de 30% da população da cidade. A partir do momento que colocamos todo esse volume de pessoas para circular nas ruas, a possibilidade de transmissão aumenta. Toda a sociedade corre o risco por conta da maior circulação de pessoas”,disse representantes do Sepe nas redes sociais.