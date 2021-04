‘Senhorzinho das Armas’ é preso em Niterói

João Filipe Barbieri, um dos maiores traficantes de armas do mundo, foi preso no bairro de Piratininga, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (21). O enteado do “Senhor das Armas”, como é conhecido o padrasto Frederick Barbieri, saiu da prisão em novembro de 2020 graças a um alvará de soltura falso.

Ele foi localizado em um imóvel no bairro niteroiense em ação conjunta entre a Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (Polinter) e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Antes de ser encaminhado novamente ao sistema prisional, Barbieri será levado à Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.

Assim como seu padrasto, que está preso em Miami, nos Estados Unidos, João também é considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo. Ele estava preso em Bangu, desde 2017, cumprindo pena de 27 anos de prisão por tráfico internacional de armas e associação para o tráfico.

Em atualização.