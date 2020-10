Senador Romário declara apoio à candidatura de Axel Grael em Niterói

O senador Romário (Podemos-RJ) declarou apoio à candidatura de Axel Grael (PDT) à Prefeitura de Niterói. Em visita à cidade ontem (13), o ex-futebolista se encontrou com o prefeito Rodrigo Neves (PDT) e Grael para conversar sobre possíveis projetos conjuntos no município. Ele parabenizou Rodrigo por sua gestão e se colocou à disposição de Axel para o apoio a mais programas socioesportivos futuros.

O prefeito acredita que a parceria vindoura poderá atrair novos investimentos para a cidade. E ressaltou também a defesa do senador pelos direitos da pessoa com deficiência e do incentivo ao esporte como fator de inclusão social.

“Romário tem uma grande experiência e importância para a história do esporte e nos trouxe diversas ideias. Durante a gestão do prefeito Rodrigo Neves, o esporte ganhou uma atenção especial e queremos dar continuidade a esse progresso”, lembrou Axel, que foi vice-prefeito e secretário municipal de Planejamento de Rodrigo Neves.

Axel prometeu atrair mais campeonatos e eventos esportivos para o desenvolvimento econômico do município.

“Tenho certeza que bons frutos vão surgir para Niterói nesta parceria com o senador Romário. A união de Romário e Grael vai aproximar Niterói de Brasília e atrair investimentos para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Grael dará continuidade aos nossos avanços”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.