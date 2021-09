Senador cobra sabatina de André Mendonça para vaga no STF

Em pronunciamento nessa quarta-feira (1º), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) pediu à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que cumpra seu dever constitucional perante a sociedade e realize seu compromisso de sabatinar André Mendonça, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o senador, no próximo dia 18 se completarão dois meses da aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello, e até o momento a CCJ tem adiado a sabatina do indicado. Para Girão, a falta de um ministro na Suprema Corte pode causar prejuízos irreparáveis à sociedade brasileira. Girão ressaltou ainda que há notícias na imprensa sobre possíveis articulações entre os ministros do STF com o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), “a respeito da oportunidade da sabatina do novo ministro”, o que, em sua opinião, caracteriza interferência entre Poderes.

“A sociedade espera que o Senado possa cumprir o seu papel o quanto antes. Se ele vai ser aprovado ou não, aí nós temos perguntas para fazer, para deliberar, mas o que não se pode é se omitir em algo que nos compete, uma vez que a gente está aqui para isso”, declarou.