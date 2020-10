Senador Arolde de Oliveira é internado após testar positivo para Covid 19

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), de 83 anos, foi internado após ser diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada por sua assessoria, no domingo (dia 4), mas sem oficializar seu estado de saúde. Arolde teria dado entrada no hospital há quase 15 dias e deve sair da UTI nas próximas horas. A família conseguiu manter a discrição durante a fase mais difícil do tratamento.

Arolde está em seu primeiro mandato como senador, depois de ocupar o cargo de deputado federal por nove legislaturas. Em 2018, foi eleito pelo Rio com 17% dos votos válidos. O mais votado foi Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Na campanha ao Senado, Arolde se posicionou contra a legalização do aborto, das drogas e dos jogos de azar, defender o fim da progressão de pena, a redução da maioridade penal e a flexibilização do estatuto do desarmamento.

Arolde de Oliveira nasceu São Luiz Gonzaga, em 11 de março de 1937. Cursou a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e depois se formou como Engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) se especializando na área de Telecomunicações. Além dos mandatos na Câmara e no Senado, Arolde também foi Secretário de Transporte, e Secretário estadual de Trabalho e Renda.