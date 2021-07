Senado celebra o Dia Nacional do Bombeiro Militar

O Senado realizou, na sexta-feira (16), uma sessão temática especial para comemorar o Dia do Bombeiro Militar — anualmente celebrado oficialmente em 2 de julho. A sessão foi presidida pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

No mesmo mês em que se prestam homenagens à classe, dois bombeiros desapareceram durante o combate às chamas na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O acidente foi na madrugada da última quinta-feira (15). Na abertura, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), autor do requerimento da sessão, pediu um minuto de silêncio pelos profissionais.

As mulheres que compõem as corporações também foram homenageadas. O senador Izalci destacou crescente presença feminina nos agrupamentos de bombeiros:

“A elas não falta coragem e, por isso, conquistam espaço e reconhecimento por atos corajosos. E quero aqui cumprimentar a nossa bombeira Raíssa Almeida, que está com a gente aqui. As mulheres e os homens bombeiros são profissionais que diariamente estão à disposição para salvar a vida dos brasileiros”, frisou. Raissa Almeida Alves, a quem o senador se referiu, é segunda-tenente do Centro de Formação de Praças do Distrito Federal (CFAP-DF). Ela evidenciou a participação das mulheres nas mais diversas áreas dos quadros da corporação.