‘Sementes da Educação’ aponta novos caminhos para educar

Um programa que nos leva a uma viagem pelas cinco regiões do país, através de experiências inovadoras na área de Educação: assim é a série documental “Sementes da Educação”, uma produção original da Oz Produtora, realizada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, da Agência Nacional de Cinema (Ancine). Prestes a estrear sua segunda temporada na programação do Cinebrasil TV, a série é composta de 13 episódios de 26 minutos, que buscam valorizar projetos bem sucedidos de Educação, e mostrar a importância da integração das escolas com a comunidade local.

“É senso comum afirmar e reproduzir que a educação do país vai de mal a pior e que cabe ao Estado tomar providências. A intenção desta série é mostrar iniciativas que – muitas vezes com estrutura mínima – conseguiram transformar realidades locais e propiciar educação de qualidade para seus alunos”, conta Hygor Amorim, diretor geral e criador da série.

Gravados antes do início da pandemia de coronavírus, os programas foram realizados por uma equipe que percorreu mais de 18.000 quilômetros em todo o país, registrando – de forma sensível, próxima e envolvente – diversas atividades como aulas, esporte, oficinas e vivências agrícolas e artísticas.

Após o sucesso da primeira temporada do programa – que além da exibição no Cinebrasil TV, também está disponível gratuitamente na plataforma Videocamp – nesta segunda temporada, somos convidados a “viajar” e aprender com as experiências de educadores, pedagogos, pais e alunos, todos de forma integrada e compartilhada.

Cada episódio conta também com depoimentos e reflexões de especialistas como José Pacheco, renomado educador, pedagogo e pedagogista português, criador da “Escola da Ponte”, focada na autonomia e protagonismo do aluno. A série tem ainda a participação de Vânia Massabni, professora doutora da Universidade de São Paulo (ESALQ); Aline Sommerhalder, professora do Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE); Jarina Rodrigues Fernandes, professora adjunta no Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); e Ilza Joly, professora e orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar (PPGE).

“Acreditamos no poder transformador do audiovisual, que somado à educação pode transformar vidas e inspirar muitas pessoas. Com esta segunda temporada, esperamos atingir um público ainda maior, levando as ‘sementes’ da verdadeira ressignificação para dentro de nossas escolas. O mundo precisa de pessoas no papel de agente de transformação e é isso que a série desperta em todos nós”, complementa Hygor Amorim.

Para saber mais sobre a série, e conhecer os detalhes sobre os temas e os projetos educacionais que farão parte desta temporada, siga @sementesdaeducacao no Instagram e Facebook, e acesse o canal no Youtube “Sementes da Educação”.



Sobre a Oz Produtora

Atuando há 17 anos no mercado audiovisual, a Oz Produtora está baseada em São Carlos (SP), e possui mais de 900 projetos em seu portfólio, como vídeos institucionais, publicitários, documentários, séries para TV e projetos culturais.

A empresa produz do roteiro à finalização comerciais para televisão, vídeos institucionais, de treinamento, documentários, técnicos, videoclipes, animação 3D e 2D tradicional, realidade virtual e aumentada, efeitos visuais, vinhetas e pós-produção, totalizando mais de 300 títulos registrados na Ancine. Para conhecer mais, acesse: https://www.ozprodutora.com.br/ .