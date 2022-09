Semana vai ser repleta de cultura em Niterói 

Programação inclui show, exposições e dança

Nesta quarta (7), dia da Independência do Brasil, têm muitas opções culturais espalhadas pela cidade para aproveitar ao longo da semana. Ney Matogrosso é o destaque, com show gratuito na praia de São Francisco, no domingo (11), às 18 h.

Com 81 anos de idade e mais de 45 de carreira, Ney Matogrosso não pretende parar. Foram pouco mais de 5 anos sem interrupção à frente da turnê Atento Aos Sinais, projeto que passou por diferentes palcos e embalou plateias no Brasil e no exterior.

O show faz parte do Circuito Quatro Estações da Música de Niterói, que na última edição, em maio deste ano, recebeu a prestigiada cantora Gal Costa.

“Estamos muito felizes por poder trazer um artista tão grande como o Ney Matogrosso para um projeto que já deu muito certo, que é o Circuito Quatro Estações. Temos certeza de que este será um evento inesquecível”, afirma André Felipe Gagliano, coordenador de Eventos de Niterói.

Novamente, o novo projeto vai começar nos palcos para só depois ganhar outros formatos. O repertório foi selecionado enquanto Ney fazia uma excursão com o show anterior e o seu critério não foi o ineditismo:

“Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, diz o cantor. “Amo Niterói! Gosto muito de me apresentar lá. Fiz um show na cidade um tempo atrás, também na praia, que foi muito emocionante. Espero que nesse próximo me sinta tão emocionado como da última vez”, completa ele, se declarando à cidade.

TEATRO POPULAR COM MUITA DANÇA

Neste sábado (10), às 20 h e no domingo (11), às 19 h, o Teatro Popular Oscar Niemeyer vai receber o espetáculo “Cão Sem Plumas”, da Companhia de Dança da bailarina e coreógrafa Deborah Colker.

Baseado no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1950, a obra acompanha o percurso do rio Capibaribe, que corta boa parte do estado de Pernambuco, inclusive o Recife. O espetáculo, como o poema, mostra a pobreza da população ribeirinha, o descaso das elites, a vida no mangue.

“O espetáculo é sobre coisas inconcebíveis, que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana. Destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida”, diz Deborah.

A dança se mistura com o cinema. Cenas de um filme realizado por Deborah e pelo pernambucano Cláudio Assis – diretor de longas-metragens como Amarelo Manga, Febre do Rato e Big Jato – são projetadas no fundo do palco e dialogam com os corpos dos 14 bailarinos. As imagens foram registradas em novembro de 2016, quando coreógrafa, o cineasta e toda a companhia viajaram durante 24 dias, do limite entre sertão e agreste até o Recife. A jornada também foi documentada pelo fotógrafo Cafi, nascido em Pernambuco.

De acordo com o secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, é uma alegria receber um espetáculo de alta qualidade como este na cidade, com preço popular.

“É um orgulho muito grande para Niterói receber um espetáculo de uma companhia com projeção nacional e internacional, a preço popular, em um equipamento público. Essa consagrada companhia dirigida pela Deborah sempre emociona com um olhar sensível e coreografias intensas. Um grande encontro das artes, com poesia, teatro, dança, performance e muito mais. Um evento imperdível.”

Serviço:

Cão Sem Plumas

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Datas e horários: 10 de setembro (às 20h) e 11 de setembro (às 19h)

Duração: 1h10

Vendas: bilheteria do Teatro ou pelo Sympla

Preço: R$ 50

Classificação: Livre

TERRA FRATURADA NO MAC

A exposição “Terra Fraturada”, que começou a ser exibida no MAC no sábado passado (3), apresenta imagens da fotógrafa austríaca Renate Graf e curadoria de Nicolas Martin Ferreira. A exposição mostra cerca de 60 fotos em preto e branco, tiradas durante as viagens da fotógrafa em torno do mundo e a sua mais recente exploração pelo Brasil.

A artista apresenta uma série de fotografias num contexto artístico excepcional, mas também dramático. Na mostra, Renate Graf apresenta quinze fotografias do Rio de Janeiro: Niterói, Corcovado, a vista aérea do MAC e também algumas fotos tocantes da sua experiência na Amazônia, onde conheceu uma família de indígenas, os “Ribeirinhos”.

A mensagem da artista concentra-se nos grandes problemas de reciclagem e consumo excessivo desnecessário, que são particularmente exacerbados na América do Sul. A exposição continua em torno da Baía de Guanabara, onde as fotos são colocadas em perspectiva. “Carrego dentro de mim todos os sonhos do mundo e um desses sonhos é viajar por esse mundo e reescrevê-lo com as minhas imagens”, afirma Graf.

Exposição “Terra Fraturada”

Período expositivo: de 03 de setembro a 6 de novembro

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h

Local: MAC de Niterói – Salão Principal e varanda

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói, RJ

Ingresso: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia-entrada)

CENTENÁRIO DO RÁDIO

Em comemoração ao centenário do rádio no Brasil, é lançada a mostra “Radiodifusão no Brasil” a mostra – da produtora Caliban, dirigida pelo documentarista Silvio Tendler. Ela está localizada no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, que fica no Campo de São Bento, em Icaraí.

O público vai poder conferir a reprodução de imagens da Coleção Almirante, adquirida pelo MIS em 1965, composta por milhares de fotografias, documentos, partituras e instrumentos musicais.

Radialista, compositor e cantor, Almirante foi um dos mais importantes nomes da Era de Ouro do Rádio. Gravou sucessos, como ‘Yes! nós temos bananas’, ‘Touradas em Madri’ e ‘O orvalho vem caindo’. Também dividiu microfones com nomes importantes da música brasileira, como Carmen Miranda, Noel Rosa, Braguinha, Ataulfo Alvez e Pixinguinha.

Almirante lançou, ainda, programas que se tornaram clássicos e marcaram geração, ficando na memória dos ouvintes.

Serviço:

Exposição “A Casa de Almirante – 100 Anos de Radiodifusão no Brasil”

Abertura: 1 de setembro, às 15h

Visitação: até 25 de setembro

De Terça a Sexta, das 10h às 17h; e sábado e domingo, das 10h às 16h

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n – Campo de São Bento – Icaraí, Niterói