Semana será de muito frio e chuva em Niterói

A terça-feira (14) será de muita chuva e frio em Niterói. A previsão do tempo para Niterói é de mínima de 19ºC e máxima de 21ºC com ventos gelados de até 10km/h.

Para quarta-feira (15) a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer com mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

De acordo com o ClimaTempo o Feriadão de Corpus Christi, na quinta-feira (16), terá frente fria causando o retorno da chuva sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. As mudanças no tempo começam no Rio Grande do Sul na quinta-feira. Mas é na sexta-feira, 17, que a frente fria vira o tempo de vez no Sul do Brasil e já começa a influenciar algumas áreas no Centro-Oeste e no Sudeste.