Semana segue com muito calor em Niterói

Temperatura máxima deve chegar a 36º nesta quinta-feira.

O carnaval acabou e a quarta-feira de cinzas (2) fluminense foi marcada por muito calor, com sensação térmica acima dos 40º C. E para o resto da semana, a tendência continua de muito sol, bom para quem ainda quer aproveitar a praia. No entanto, de acordo com o Climatempo, estão previstos dois dias com pancadas de chuva

Hoje (3), o tempo fica aberto e não chove o dia inteiro, a temperatura máxima deve chegar aos 36º C e a mínima em 23º C. Já na sexta-feira (4), pela manhã deve haver aumento de nuvens com chances de pancadas de chuva a tarde, mas a noite o tempo fica aberto. A máxima fica em torno de 33º C e a mínima em 23º C.

O final de semana está dividido entre sol e chuva. No sábado (5), o sol aparece entre nuvens no período da manhã. Já pela tarde, devem ocorrer pancadas de chuvas que se estendem até a noite. A máxima deve chegar a 32º C e a mínima em 24º C.

O calor do domingão deve lotar as praias, a previsão é de sol o dia inteiro e não deve chover. A máxima chega em 34º e a mínima em 23º C.