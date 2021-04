Semana Santa tem celebrações com restrição de público e transmissão on-line

Apesar das medidas restritivas no combate a pandemia do Coronavírus, a prefeitura de Niterói liberou as atividades religiosas em toda a cidade. Assim, hoje (2), Sexta-Feira da Paixão, a Arquidiocese de Niterói realizou a Ação Litúrgica da Paixão de forma semipresencial e com transmissão pelas redes sociais oficiais, às 15h.

A celebração ocorreu na Catedral de São João Batista, no Centro de Niterói, e foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom José Resende Dias. O ritual é em memória ao sacrifício feito por Jesus Cristo que, segundo a tradução cristã, morreu às 15h da sexta-feira e ressuscitou na manhã do domingo de Páscoa.

As celebrações ocorreram de forma semelhante em todas as outras igrejas da arquidiocese de Niterói, respeitando as normas sanitárias, com capacidade limitada para a presença de fiéis e equipe litúrgica com máscara de proteção. Cada paróquia pôde realizar suas próprias transmissões pelas suas redes sociais.

As celebrações se darão da mesma forma neste domingo de Páscoa (4).