Semana Santa: Movimento é grande no Mercado de Peixe

Comerciantes do tradicional Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta da Areia, comemoram as vendas do pescado nos últimos dias. O movimento está grande no principal ponto de venda de peixe da região. Os preços estão congelados desde 2019, o local está respeitando as regras de funcionamento durante a pandemia do coronavírus e a qualidade do pescado é garantia dos peixeiros. Nessa quarta-feira (31) o galpão funciona de 6h às 18h, na quinta (1) das 5h às 19h, na sexta (2) das 5h às 13h, no sábado (3) das 6h às 18h e no domingo (4) das 6h às 13h.

O aumento no consumo do peixe é maior no período da Quaresma (40 dias entre a quarta-feira de cinzas e Sexta-Feira Santa para os católicos), e nessa semana, a considerada Semana Santa, é ainda maior. O diretor da Associação dos Comerciantes e Amigos do Mercado de Peixe São Pedro, Atílio Guglielmo, garantiu que a entrada e saída estão controladas e no máximo 100 pessoas podem circular no mercadão, que tem 40 peixarias, 20 de cada lado e distribuídas em 300 m².

“O movimento está bom e as pessoas estão com mais tempo e estão vindo mais ao mercado. Fiz um levantamento e desde 2019 os preços não variam e estão congelados, com pequenas variações. As pessoas estão escolhendo muito camarão e peixes mais versáteis, que podem ser feitos de várias maneiras. Fritos, assados, ensopados e outras formas”, explicou.

O camarão está com preço ótimo e varia de R$ 24 a R$ 50 dependendo do tamanho, a corvina varia de R$ 16 até R$ 18, o dourado pode ser comprado de R$ 17 a R$ 20, sardinha de R$ 13 a R$ 15 e xerelete varia de R$ 12 até R$ 15. “Quem quiser ir no mercado tem que estar de máscara obrigatoriamente. Estamos controlando a entrada e medindo a temperatura”, finalizou Atílio.