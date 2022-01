Semana quente com chuva no final

A semana promete temperaturas nas alturas, com máximas chegando à 37º, mas deve vir chuva por aí. Confira a previsão em Niterói e demais cidades como São Gonçalo, Rio de Janeiro e na Região dos Lagos.

Em Niterói, sol até a quarta-feira (19). A máxima chega a 36º e a mínima fica em 25º. Na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21), aumenta a nebulosidade logo de manhã. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima deve ficar em torno de 32º, e a mínima em 24º.

Em São Gonçalo, sol terça (18) e quarta-feira (19). Deve fazer calor ao longo do dia, com máxima de 37º e mínima de 25º. Na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21), o tempo fica chuvoso, com pancadas à tarde e à noite.

Na Região dos Lagos, tanto os locais quanto os turistas podem se preparar para chuva durante a semana inteira. De segunda-feira (17) à sexta-feira (21), o dia se inicia com sol, mas ao longo das tardes devem ocorrer pancadas de chuva. Nas noites de quinta (20) e sexta-feira (21), o céu fica aberto. A temperatura máxima fica em torno de 30º, já a mínima em 21º

Na Cidade Maravilhosa, o carioca vai ter que preparar o guarda-chuva pois deve chover a semana inteira a partir de quarta-feira. O sol deve aparecer, mas com aumento nuvens ao longo da manhã. Às tardes e às noites, ocorrem pancadas de chuva pela cidade. A temperatura máxima deve chegar a 38º, e a mínima, 22º.