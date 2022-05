Semana mundial do hamburger, ícone pop

Luiz Antonio Mello

Sábado, 28, foi o Dia Mundial do hamburger, uma iguaria alienígena que, ao contrário do que muita gente pensa, não nasceu nos Estados Unidos, até recentemente capital mundial do colesterol alto, bolas de sebo e sedentarismo.

No dia 28 de maio de 1904 aconteceu a Feira Mundial de Saint Louis, e desde quando ele chegou aos Estados Unidos no século 19, era considerado uma comida caseira, não popular. Dessa data em diante, foi oficialmente popularizado se tornando muito comerciável e distribuído em maiores quantidades.

Várias redes de fast food aproveitam a data para fazer promoções ao longo desta semana. Variações nos cardápios, preços menores, tem e tudo.

Ícone da cultura pop, essa comida esquisitona, que foi batizado de “podrão” em algumas versões, surgiu na Alemanha por volta do século 17 quando a Europa estava sendo invadida pelas tribos Tártaros. Esfomeados, os guerreiros comiam carne podre que encontravam no caminho. Até que alguém descobriu que moendo a carne ruim ficava mais suportável.

Outra versão conta que o hambúrguer surgiu no século 13. Historiadores relatam que guerreiros da Mongólia amaciavam pedaços de carne sob suas celas e os comiam durante suas jornadas sem descer de seus cavalos.

Com o passar do tempo os alemães adquiriram o mesmo hábito e criaram o que era chamado de “hamburg steak’’ (bife de hamburgo), com carnes de melhor qualidade. Apesar de, até hoje, existirem puristas (não devem ser normais) que deixam a carne apodrecer para comer uma “receita original”.

Com o sucesso na Alemanha, logo o bife de hamburgo chegou aos Estados Unidos. Como? O hamburger abriu caminhos pelo mundo, começando pela Austrália. Para escapar dos ataques inimigos nas desertas pradarias, os nômades, assaltantes e degredados escondiam a carne podre embaixo da sela do cavalo. Com o calor, espremida, a carne acabava fritando, mas faltava alguma coisa. Depois de assassinar uma família e levar todos os seus pertences, um bando descobriu o pão, e pôs a carne dentro.

Em 1904, na mundial de Saint Louis, capital de Missouri, o hamburger foi apresentado oficialmente ao público americano, que rapidamente o transformaram e um dos s[imbolos do país e um dos pratos mais populares do mundo.

Brasil

No Brasil, o tenista norte-americano Robert Falkenburg, que morreu em janeiro último aos 96 anos, inaugurou a sua primeira lanchonete Bob´s , no Rio. Ele veio ao Brasil em 1949 e não saiu mais.

Empresário de sucesso, visionário, com dez mil dólares e algumas máquinas de sorvete que ele trouxe dos Estados Unidos, ele abriu sua loja de sorvetes. Não foi fácil para ele começar seu negócio porque, para variar, o governo emperrava. Criou inúmeras restrições de importação. Foi quando ele descobriu como fazer suas próprias misturas para sorvetes e coberturas.

Enfrentando muitos obstáculos para abrir seu negócio no Rio de Janeiro, cercado de fiscais e políticos corruptos exigindo propinas que ele não dava, Falkenburg nunca desistiu de sua ideia.

Um ano depois, a sorveteria se tornou um restaurante fast food, chamado Bob’s, o primeiro restaurante fast food na América do Sul. O famoso menu do Bob’s incluia comida tradicional americana, como hambúrgueres, cachorros-quentes, milkshakes e sundaes com novos sabores e um visual moderno. Um sucesso que atravessou gerações.

Hoje, a maior parte do mercado brasileiro de hambúrgueres pertence a empresas estrangeiras, no entanto o país torna-se cada vez mais referência internacional pela qualidade de produtos ‘’premium’’, uma categoria acima de produtos como McDonald ‘s e Burguer King por exemplo. Com as redes sociais e a viralização dos conteúdos de ‘’food porn’’, o consumidor está cada vez mais exigente e quer consumir hambúrguer com requinte. Nesse segmento estão as redes Madero, Bullger, Cabana, B Burguer e a nova rede Eai Burguer.

Curiosidades

* Em 1937, dois irmãos abriam um pequeno drive-in para vender seus hambúrgueres em São Bernardino, na Califórnia, e naquele momento davam os primeiros passos na criação de uma marca que se tornaria famosa mundialmente. Eram Richard e Maurice McDonald.

* Os americanos consomem anualmente cerca de 14 bilhões de hambúrgueres. Como a população dos Estados Unidos é de cerca de 320 milhões de habitantes, cada americano consome, em média, 44 por ano.

* No ano de 1982 foi preparado o maior hambúrguer do mundo. Naquele ano, perto de 10 mil pessoas foram degustar o lanche que pesava nada menos que cerca de 1.630kg. O resultado foi que, em média, cada degustador ficou com aproximadamente 160g do lanche.

* A primeira rede de restaurantes fast food foi introduzida em 1921. Os hamburguers eram vendidos por 5 centavos de dólar.

* O hambúrguer mais caro do mundo, à venda atualmente, custa em média 5 mil dólares. O FleurBurger faz parte do cardápio do restaurante Fleur, no Mandalay Bay Casino, em Las Vegas. O sanduíche é feito com foie gras (fígado de ganso), kobe beef (carne de boi da raça japonesa Wagyu) e um molho especial de trufas. É servido em um pão especial feito por eles e servido com trufas negras e batatas.

* Já ouviu falar em hambúrguer do futuro? O futuro burger é feito com carne vegana de laboratório, 100% brasileira! A proposta é produzir um hambúrguer vegano com gosto, textura e cheiro de carne, porém com ingredientes vegetais. Os ingredientes usados são proteína de ervilha, proteínas isoladas de soja e de grão de bico, além de beterraba para imitar a cor da carne.