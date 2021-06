Semana do Meio Ambiente em Niterói terá drive-thru de mudas e máscaras

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, que é celebrada na primeira semana de junho e tem como momento máximo o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5, a Prefeitura de Niterói, através da Administração Regional da Região Oceânica, realizará a entrega de mudas de plantas e máscaras de proteção contra a Covid-19, no Trevo de Piratininga, na próxima quinta-feira (03), das 10h às 12h.

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, e Secretaria de Governo. Serão distribuídas mudas de espécies arbóreas e máscaras de proteção laváveis.

A Semana Nacional do Meio Ambiente foi criada, no Brasil, pelo Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981. O objetivo era complementar a celebração ao Dia do Meio Ambiente, instituído pela ONU.

A iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil e conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas.

Entre os meios mais utilizados para isso, destacam-se: palestras sobre conscientização para o consumo sustentável, workshops abertos ao público sobre reciclagem doméstica, apresentação de projetos de eco-sustentabilidade, coleta de lixo nas praias e parques e plantio de mudas de árvores em campos e parques públicos, assim como limpeza de hortas e jardins.

Essa iniciativa da Prefeitura de Niterói tem como objetivo reforçar a importância do uso de máscaras e do cuidado com a natureza.