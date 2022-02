Semana do Circo começa celebração na Sala Nelson Pereira dos Santos

No dia 17 de fevereiro, quinta-feira, às 19h, vai ter a pré-estreia da “Semana do circo em Niterói”, com a apresentação da ‘Cia. Mala de Mão’, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos – Niterói.

O dia do circo acontece em março. Então, trata-se de uma prévia das comemorações, que acontecerão no mês que vem. Na programação, exibição de filmes da trilogia ‘O maior (des)espetáculo da Terra – o fIlme’ e presença de diversos artistas circenses com atrações ao vivo, com números de mágica, malabares e equilíbrio.

A atividade é gratuita, mas será lançado o chapéu virtual para potencializar a contribuição voluntária da plateia.

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. Todos as medidas de segurança sanitária serão seguidas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras.