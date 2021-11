Semana de Proteção e Defesa Civil de Niterói acontece com diversas atividades

Para marcar o Dia Estadual de Redução de Risco de Desastres, celebrado na próxima segunda-feira (29), a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia (SMDCG), realizará uma semana com diversas ações voltadas à temática de redução de riscos e resiliência. A Semana de Proteção e Defesa Civil de Niterói começa no sábado (27), às 8h, com o exercício simulado na comunidade Martins Torres, cujo objetivo é preparar a população para a necessidade de evacuação diante do alerta de sirenes em casos de chuvas intensas. Nesse exercício, além do treinamento dos moradores, também é colocado em prática o aprendizado dos voluntários formados nos Núcleos de Defesa Civil (NUDECs).

O simulado contará com a participação das demais agências e secretarias que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, que atuarão de acordo com o plano de contingência para resposta a desastres geológicos.

Na segunda-feira (29), às 8h, no Caminho Niemeyer, será realizada a capacitação dos agentes públicos das Administrações Regionais do município.

O objetivo é treinar os funcionários para desempenhar ações de proteção e defesa civil e conhecimento do plano de contingências. A partir do treinamento, as Administrações Regionais passarão a integrar o Sistema de Proteção e Defesa Civil, e vão exercer atividades específicas de prevenção e atendimento aos moradores em caso de desastre. Também na segunda-feira (29), às 15h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL), o prefeito Axel Grael; o vice-prefeito Paulo Bagueira; e o secretário de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, farão o lançamento do Plano Chuvas de Verão.

O plano será apresentado aos órgãos da administração municipal e demais órgãos, como o Corpo de Bombeiros, com o objetivo de detalhar as ações emergenciais a serem desempenhadas em situações de emergência provocadas por chuvas intensas.

Na terça-feira (30), às 8h, no auditório do Caminho Niemeyer, vai acontecer a segunda parte do treinamento dos agentes públicos das Administrações Regionais. Na tarde do mesmo dia, no auditório da Cidade da Ordem Pública, será realizado o treinamento dos agentes da Guarda Municipal, que serão preparados para diversas atuações voltadas à proteção dos cidadãos em casos de emergência.

Na quarta-feira, dia 1º de dezembro, às 8h, no Caminho Niemeyer, será realizado o treinamento dos agentes de trânsito da cidade. A capacitação tem o objetivo de promover o alinhamento das ações para o caso de emergências relacionadas a possíveis alagamentos em vias públicas. Às 13h do mesmo dia, será a vez de capacitar os funcionários das clínicas dos Médicos de Família. A ideia é aproveitar a característica de intensa interatividade destes profissionais com a população. Os funcionários das clínicas serão atores importantes para o desempenho de ações preventivas e de resposta em casos de desastres.

Na quinta-feira (02), às 9h, no Caminho Niemeyer, será realizado um exercício simulado de mesa, que contará com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, além das defesas civis dos municípios da região metropolitana. A ação tem o objetivo de exercitar as ações coordenadas entre os municípios a partir do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. A dinâmica do exercício simulado contará com o desenvolvimento de cenários de desastres que extrapolem os limites dos municípios e que, consequentemente, demandem a interação e a coordenação das ações a partir da Defesa Civil do estado.



Na sexta-feira (03), de 8h às 10h, no Plaza Shopping Niterói, também será realizado um exercício simulado de emergência. Por ser um local de grande concentração de pessoas, será simulado um acidente com um veículo com a sequência de possíveis danos à estrutura do shopping. Haverá uma série de ações simuladas de emergência com necessidade de atuação de equipes do shopping, Segurança, Defesa Civil, Trânsito, SAMU e Corpo de Bombeiros.

Também na sexta (03), às 13h, ocorrerá o Webinário do CEPPreD (Centro de Estudos e Pesquisas em Prevenção de Desastres), órgão resultante da parceria entre a UFF, por meio do Mestrado de Defesa e Segurança Civil, e a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia. Com o tema “Desafios e Perspectivas em Prevenção de Desastres”, o evento realizará uma oficina de trabalho de prevenção de desastres de origem hidrogeológica, que tem como objetivo a proposição de projetos e temas de pesquisa relacionados à prevenção de desastres em Niterói.



No sábado (04), às 9h, para concluir a Semana de Proteção e Defesa Civil, será realizado o 6º Seminário de Educação Continuada, voltado aos voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (NUDECs). O seminário será realizado no Cinema do Reserva Cultural e terá como tema “Desafios na Gestão de Risco e Gerenciamento de Desastres”. O evento terá a participação da Secretaria de Estado de Defesa Civil, Exército, ENEL, Naturgy, Ecoponte, Águas de Niterói, CLIN, e da Administração do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), com palestras e oficinas voltadas à preparação final dos Voluntários dos NUDECs para o período de chuvas intensas.

O evento será finalizado com a entrega dos certificados aos voluntários formados nos NUDECs que, ao longo desse ano, foram capacitados em ações de Proteção e Defesa Civil.