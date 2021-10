Semana de Proteção Animal começa nesta terça-feira (5) em Niterói

Nesta segunda-feira (4), os católicos festejam São Francisco de Assis, o defensor dos animais. E a partir de amanhã, Niterói recebe A Semana da Proteção Animal com o seminário “A força da mulher na proteção animal” na Sala Nelson Pereira dos Santos, a partir das 9 horas. O evento será aberto ao público, com limite de pessoas em função do protocolo de segurança contra a covid. Para se inscrever, o interessado deve enviar um e-mail para dpa.meioambiente@gmail.com, com nome completo e contato. Até quinta (07), serão realizadas uma série de atividades voltadas à posse responsável, adoção de animais e combate ao abandono e maus-tratos, discussões sobre políticas públicas para a área, debates e o lançamento de uma nova cartilha de Educação Animalista.

A participação feminina na proteção animal será um dos temas de destaque da programação, que será conduzida pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS).

A palestra de abertura terá participação da coordenadora de Direitos e Políticas das Mulheres de Niterói (CODIM), Fernanda Sixel, e tem como objetivo mostrar como a atuação das mulheres está fazendo diferença na pauta da defesa animal do país. Um dos destaques do evento será a palestra de Carla Sássi, médica veterinária internacionalmente conhecida, que atuou nos resgates de centenas de animais nas tragédias ambientais de Brumadinho e Mariana, e nos incêndios do Pantanal.

O encontro também aborda a educação animalista, projetos com pets especiais, e a discussão sobre o avanço das leis em favor dos animais. Outro tema discutido será as perdas de fauna silvestre no Brasil. Neste aspecto serão abordados o tráfico de animais, a caça predatória e especialmente os atropelamentos que matam milhares de animais todos os anos, interferindo na biodiversidade.

O seminário contará com a presença de parlamentares de diversas cidades, que irão destacar a presença feminina nas assembleias estaduais e câmaras de vereadores lutando pela pauta da proteção animal.

A programação do dia 5 também contará com o lançamento da nova edição da Cartilha de Educação Animalista e a apresentação dos novos voluntários que participarão de um programa junto à Coordenadoria de Direito dos Animais.

Gestores públicos também debaterão o tema

Na quinta-feira (7), o evento terá continuidade em outro local, no auditório do Caminho Niemeyer, com o Encontro Estadual de Gestores Públicos de Proteção Animal. Nesse dia, a programação não será aberta ao público e tem o objetivo de contribuir de forma efetiva na elaboração de políticas públicas de proteção animal para o estado do Rio de Janeiro, unindo diferentes setores da gestão pública na esfera municipal para criar uma rede estadual de informações relevantes ao tema.

A Semana Municipal de Proteção Animal terá ainda atividades em uma escola municipal com a nova edição da Cartilha de Proteção Animal e a entrega de novos livros sobre direito dos animais para a Biblioteca Popular de Niterói.