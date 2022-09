Semana de campanha ao Governo do Estado com fôlego renovado dos candidatos

Dia foi marcado por agenda de caminhadas e encontros com apoiadores

Ontem (12), a quarta semana de campanha começou com candidatos ao Governo do Estado intensificando as propostas apresentadas à população em caminhadas e encontros com apoiadores, almoço e jantar com empresários, além do tradicional corpo a corpo na cidade do Rio de Janeiro.

Durante encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o governador e candidato à reeleição ao Governo do Estado, Cláudio Castro (PL), anunciou que, nos próximos quatro anos, o Rio será consolidado como um grande ambiente de negócios, com investimentos fundamentais em infraestrutura, projetos especiais de geração de empregos e um plano de reforma tributária, preparado de acordo com o Regime de Recuperação Fiscal.

O governador prometeu ainda aderir à proposta da Firjan, que entregou a ele o Plano Brasil 4.0, no qual elenca 41 sugestões para alavancar a indústria fluminense e promover o crescimento econômico. Para Castro, que almoçou com os empresários e com o candidato a vice-governador Thiago Pampolha, o principal legado de todas essas ações é a geração de empregos, que é a melhor política social que existe.

“Temos um plano de reestruturação de política de tributos, mas temos uma questão, que é o Regime de Recuperação Fiscal. Fizemos uma primeira parte com equilíbrio. O caminho do Rio hoje é o fim da substituição tributária, como o Paraná e outros estados fizeram com muito sucesso. Vamos juntar isso com investimento pesado em infraestrutura, atraindo mais empresas para o Estado. A Baixada Fluminense, por exemplo, recebeu grandes centros de distribuição, como o Magalu e a Amazon. Isso é emprego e renovação da economia”, explicou o governador e lembrou que já está em curso um grupo de trabalho para a criação de uma Bolsa Verde, plataforma de negociação de créditos de carbono e ativos ambientais, garantindo ao Rio de Janeiro o protagonismo na economia verde.

“Esse projeto é super importante e está em curso. Fui aos Estados Unidos buscar parceria com a National Association of Securities Dealers Automated Quotations (Nasdaq) para alavancar essa proposta. Dá pra ter 4% do mercado mundial no Rio de Janeiro, o que seria igual à triplicar o Produto Interno Bruto (PIB)”, garantiu Castro.

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) participou de agendas voltadas aos jovens do Estado do Rio de Janeiro. No Largo do Machado, Zona Sul do Rio de Janeiro, ele apresentou suas propostas para a Educação, uma das prioridades do seu programa de governo.

“Sou professor e sei como esses dois anos fora da sala de aula por causa da pandemia prejudicaram nossos alunos. Vou recuperar o tempo perdido pela garotada contratando 3 mil explicadores universitários para dar aulas de reforço nas escolas públicas. Quem tem que pagar isso é o governador, não os pais”, disse Freixo afirmando que vai criar CIEP’s em tempo integral para os alunos.

O candidato também se reuniu com representantes do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio), que fica no Centro, onde fez questão de lembrar a importância do setor para a geração de emprego em todo o Estado.

“O setor de bares e restaurantes é um dos mais importantes para a geração de emprego, não só na nossa cidade como em todo o estado, além disso é o setor que tem mais identificação com todo o Rio de Janeiro. Não conseguimos imaginar o nosso estado sem os bares e sem os restaurantes, que são lugares que geram emprego, renda e felicidade. E o que a gente quer é exatamente isso, fazer um governo com lugares para que as pessoas possam trabalhar, tirar o seu sustento e serem felizes”.

AGENDA DE CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 13 – 9h – Gravação de programa eleitoral; 11h – Sabatina na Rádio 93 FM; 14h30 – Carreata em São Gonçalo; 18h – Encontro Negritude com Rodrigo Neves, no bairro Saúde.

Paulo Ganime (Novo) – 9h – Reunião com a Sinduscon, Centro do Rio; 14h30 – Panfletagem na Praça das Nações, Bonsucesso; 17h – Debate na Unisuam de Bonsucesso; 19h -Jantar com apoiadores na capital.

Cláudio Castro (PL) – 9h – Encontro com mães do Centro de Educação Favo de Mel, em Encantado; 16h – Caminhada em Volta Redonda.

Marcelo Freixo (PSB) – 11h – Sabatina RJTV; 14h30 – Planfetagem na Estação Madureira da SuperVia.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.