Semana de ações de prevenção ao suicídio em Maricá

Equipes dos Centros de Atenção Psicossocial irão acolher quem precisa de cuidados com saúde mental

Maricá programou uma ação de prevenção ao suicídio com equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). A iniciativa acontece de 20 a 24 de setembro, das 9h às 12h, na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro.

O objetivo é acolher quem precisa de cuidados com a saúde mental e esclarecer as dúvidas da população. Seguindo todos os protocolos sanitários, os técnicos dos Caps II, Infantil e de Álcool e Drogas também irão acolher quem esteja com algum sofrimento psíquico, vulnerabilidade ou passando por momento difícil.

A ação faz parte do Setembro Amarelo, campanha nacional de valorização da vida, e é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde.

“Nosso objetivo é atuar em todas as frentes da cidade. Essa praça fica num local de muito movimento e faz parte do dia a dia de muita gente que transita por lá”, destacou a psicóloga e coordenadora de Saúde Mental, Edna Francisca da Silva, justificando a escolha do local para a ação da próxima semana.

Live

No dia 24, às 10h, o Núcleo de Prevenção à Violência da SMS realizará a live”Desafios para a prevenção ao suicídio”. As palestrantes serão Edna Silva, psicóloga e coordenadora da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde; e Patrícia Cavalcanti Schmid, psiquiatra da Equipe Multiprofissional de Atenção Psicossocial (EMAP) de Maricá, militante pela reforma psiquiátrica, especializada em infância e adolescência, mestre pelo IPUB/UFRJ e doutoranda pelo IPUB/UFRJ.

A mediadora será Diana Diniz Castro, assistente social, integrante do Núcleo de Prevenção à Violência. O evento online é aberto a todos os profissionais da rede e usuários. Link de acesso pelo Zoom:https://conasemsbr.zoom.us/j/86720750778.

Saiba como ajudar e entenda os sinais

Nos casos de tentativa de suicídio, os familiares têm à disposição os serviços de urgência e emergência – Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – para realização dos primeiros socorros e avaliação do quadro clínico geral.

Depois, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) serão notificados pela necessidade do cuidado mais intensivo após o ato. Os Caps são suporte tanto para as tentativas de suicídio, como para as demais violências autopraticadas. A Secretaria de Saúde ressalta que é fundamental o familiar ou o próprio paciente pedir ajuda nos Caps ou em uma das 24 Unidades de Saúde da Família de Maricá. Em Maricá, existem ainda o CAPS infanto-juvenil (Capsi) e de Álcool e Drogas (Caps AD).

“É muito importante criar políticas de visibilidade e discussão da depressão e do suicídio que, na grande maioria das vezes, pode ser evitado. Por isso, mais do que tratar sobre o tema, estamos investindo na rede de cuidados à saúde mental”, destacou a secretária Solange Oliveira.

A psicóloga e coordenadora de Saúde Mental, Edna Francisca da Silva, destaca os sinais mais comuns de quem precisa de ajuda.

“É importante os familiares e amigos perceberem os sinais de alerta que uma pessoa emite, como isolamento, desinteresse por coisas que gosta, não se importa mais com suas atividades diárias ou diz muitas frases relacionadas à morte”, destacou a psicóloga.

Veja onde procurar ajuda

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – Rua Clímaco Pereira nº 259 – Centro – Telefone: (21) 2637-2578

Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSI) – Rua Eugênia Modesto da Silva nº 363 – Parque Eldorado – Telefone: (21) 2637-3941 ou (21) 97045-1244

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) – Rua Eugênia Modesto da Silva, nº 107 – lote 03, Quadra K – Loteamento Parque Eldorado – Centro – Telefone: (21) 2637-6830 ou (21) 96484-7695.