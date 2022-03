Semana da Saúde será realizada em São Gonçalo

As últimas montagens de tendas e colocação dos adesivos para a Semana da Saúde aconteceram nesta segunda-feira na Praça Estafânia de Carvalho. A ação, com vários serviços de saúde, vai acontecer nestas terça (15), quarta (16) e quinta-feira (17), das 8h às 16h.

O evento é uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo e a Secretaria de Estado de Saúde. Não há agendamento, mas terá distribuição de senhas a partir das 7h. No primeiro dia, o encerramento será com a apresentação da Orquestra Municipal; e no dia 17, com a Porto da Pedra, ambas às 16h.

O evento contará com os seguintes serviços: auriculoterapia, aferição de pressão, testes de glicose e rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV, atendimentos clínicos dermatológicos para avaliação de hanseníase, teste de PSA e encaminhamento para urologista, triagem para a realização da mamografia para as mulheres com mais de 50 anos; orientações sobre alimentação saudável, avaliação da composição corporal, avaliação da saúde bucal, exames para detectar o glaucoma e de fundo de olho, vacinação contra o coronavírus para os maiores de 18 anos, doação de sangue, cadastro e atualização do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e distribuição de pastilhas de cloro para o tratamento da água.

Mamografia – A mamografia será realizada no mesmo dia no Espaço Rosa ou no Hospital Doutor Luiz Palmier, ambos no Zé Garoto. É necessário ter o pedido médico em guia própria do SUS para o procedimento, xerox de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Quem tiver o pedido de rede particular, poderá fazer a transcrição na hora. E um médico poderá fazer o pedido na hora, caso julgue necessário para as mulheres com mais de 50 anos.

Para os exames dos olhos também serão necessárias cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Para a doação de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Castração – A Vigilância Sanitária também fará agendamento de castração de cães e gatos e receberá denúncias de saúde pública de estabelecimentos e comércios da cidade, como falta de higiene, local insalubre e produtos com validade vencida. Para os dois serviços é preciso apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Cada CPF pode cadastrar um animal para a castração. Os animais devem ter mais de seis meses de vida e pesar até 25 quilos. A cirurgia não está disponível para animais braquicefálicos (focinho encurtado).Durante os três dias de evento, estão previstos cerca de dois mil atendimentos diários à população. Serão oferecidos, por dia, 400 consultas com urologistas e testes de PSA, 90 agendamentos de mamografia, 150 avaliações dermatológicas para hanseníase, 120 exame de glaucoma e fundo de olho, 500 senhas para aferição de pressão arterial, medição de glicose e avaliação corporal e 100 testes de hepatite, sífilis e HIV. As senhas começarão a ser distribuídas às 7h, e o número de atendimentos será limitado às senhas liberadas.