Semana começa com candidatos cumprindo compromissos de agenda no Rio

Faltando pouco menos de duas semanas para as eleições no próximo dia 2 de outubro, candidatos ao Governo do Estado continuam visitando cidades e divulgando propostas em campanhas de agendas como fizeram Rodrigo Neves (PDT), Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL) ontem (19).

NEVES assinou carta-compromisso com o grupo Mulheres do Brasil



A semana mal começou e os candidatos foram às ruas. À tarde, em encontro com lideranças femininas em Copacabana, o candidato ao Governo do Estado, Rodrigo Neves (PDT), assinou uma carta-compromisso elaborada pelo grupo Mulheres do Brasil, com pontos de defesa dos direitos humanos, à igualdade de direitos e à maior participação de mulheres na política. O grupo possui mais de 107 mil integrantes em todo o país e é liderado pela empresária Luiza Trajano.

“As mulheres são mais da metade da sociedade carioca e fluminense. Vamos implantar programas de combate à violência contra a mulher, porque não é possível uma mulher ser vítima de violência a cada sete horas no estado do Rio”, afirmou Rodrigo.

Segundo o candidato, a partir do próximo ano, parcerias com as prefeituras garantirão creche integral e o programa de renda básica será pago às mulheres da família. Outro compromisso importante é a participação das mulheres na administração pública.

“Vamos garantir, em parceria com os municípios, creche em horário integral, porque isso é muito importante para as mulheres mães e trabalhadoras. E vamos garantir que o auxílio de R$ 500, a renda básica, seja pago às mulheres a partir de janeiro do próximo ano. E que metade das secretarias do governo seja ocupada por mulheres”, destacou Neves.

O ex-prefeito de Niterói lembrou das políticas públicas voltadas para as mulheres implantadas por ele quando foi prefeito. “Em Niterói, 80% do orçamento da Prefeitura era administrado por secretárias mulheres. Implantamos um programa de renda básica, pago às mulheres, criamos um programa de auxílio às mulheres vítimas de violência e a Sala Lilás, em parceria com o IML e o Tribunal de Justiça, garantindo o acolhimento para que a mulher possa fazer a denúncia sobre a violência que esteja sofrendo. E garantimos creche em horário integral em todas as comunidades de Niterói. É isso que vou fazer no Governo do Estado”, contou Neves.

Participaram do encontro a deputada estadual e delegada, Martha Rocha, a secretária de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura do Rio, Joyce Trindade e a ex-subsecretária municipal de Eventos Antônia Leite Barbosa.

GANIME revela que política de segurança forte gera emprego e renda para todo o Estado

Já o deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo) se reuniu com barraqueiros na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O candidato falou sobre a importância da desburocratização do Estado. “O turismo no Rio de Janeiro é um dos maiores potenciais do estado e os barraqueiros têm um trabalho importante para garantir serviços de qualidade para os turistas. A Prefeitura e o Estado precisam ajudar quem quer trabalhar e gerar emprego. Os barraqueiros precisam trabalhar em paz, com tranquilidade, sem ter fiscal que atrapalhe o trabalho deles. Nosso governo vai desburocratizar o Estado para facilitar a vida dos fluminenses, dos empreendedores e de quem quer trabalhar no Rio” , afirmou Ganime.

No início da tarde, o candidato participou de um debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seguida, Ganime foi para Maricá onde fez uma panfletagem no Centro da cidade, e prometeu que segurança pública será uma das prioridades do seu governo. “Não dá mais pra gente aceitar a bandidagem correndo solta no Rio de Janeiro. É importante fortalecer nossas polícias em todos os sentidos com formação, qualificação, corregedoria e reconhecer o trabalho dos profissionais da segurança pública. Nós precisamos retirar as barricadas e levar também o social para as comunidades, como Saúde, Educação e Segurança. A violência atrapalha a vida do cidadão que vai para o trabalho, da mãe que espera o seu filho chegar em casa, do empreendedor que precisa realizar entregas, do comerciante com a sua loja aberta na rua. E outra coisa importante é combater o fluxo econômico de lavagem de dinheiro do crime organizado. Segurança gera emprego e renda atraindo investidores para todo o estado. A gente precisa dar uma limpa na política do Rio de Janeiro”, disse Ganime, que se encontrou às 18h com apoiadores do município.

FREIXO afirma que vai resgatar a autoridade e a credibilidade do governo para atrair investimentos

Já o candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) participou pela manhã de um encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no Centro da capital. Freixo foi recebido pelo presidente da entidade, Eduardo Eugênio Gouvea Vieira. Também estiveram presentes os candidatos ao Senado, André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB).

Freixo falou da importância de resgatar a credibilidade e a estabilidade do Governo do Rio de Janeiro para atrair investimentos e gerar emprego. “O Rio de Janeiro vive uma crise política que alimenta a crise econômica. Não é possível desvincular uma da outra. Por isso meu governo vai resgatar a autoridade e a confiança, o que os investidores querem é previsibilidade e respeito aos contratos para poderem trabalhar e prosperar. Não dá para um Estado se desenvolver quando cinco ex-governadores foram parar na cadeia por corrupção”, explicou.

O candidato prometeu retomar os investimentos na indústria do petróleo, realizar um pacote de obras de infraestrutura e fortalecer as agências reguladoras para melhorar o ambiente de negócios. “Nós vamos fazer um pacto pelo desenvolvimento, unindo municípios, Estado, Governo Federal e iniciativa privada. O Rio de Janeiro produz 80% do petróleo nacional, mas refina apenas 11%. Nós vamos, junto com o governo federal, ampliar a capacidade de refino em nosso Estado. Vamos revitalizar o Arco Metropolitano, para que ele seja um impulsionador da economia. E investir na infraestrutura do transporte em todo o Estado”, contou Freixo.

Freixo também lembrou que garantir Segurança Pública de qualidade é fundamental para atrair investimentos. O candidato afirmou que vai combater o roubo de cargas e retomar territórios hoje ocupados pelo tráfico e pelas milícias. “Teremos um polícia bem treinada e bem equipada para combater o crime de forma eficiente e botar bandido na cadeia. E vamos investir pesado em políticas sociais, através dos Bairros Prosperidade, para dar qualificação profissional para a nossa juventude ter mais oportunidades”, concluiu Freixo.

CASTRO pretende ampliar investimento caso seja reeleito

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), em reunião com diretores do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) anunciou que vai incrementar o investimento em obras de infraestrutura para aumentar a participação do Rio de Janeiro no mercado nacional de energia e estimular o crescimento da cadeia produtiva do setor. Castro pretende ampliar o PactoRJ, maior programa de infraestrutura do estado, que já conta com R$ 17 bilhões em recursos.

Durante o encontro, o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, apresentou ao governador, demandas do setor para os próximos anos, como investimentos nas rotas de gás 4b e 5b e mais avanços na questão de tributação e regulamentação. Na ocasião, Castro destacou as principais intervenções do Governo do Estado no segmento, como a conclusão das obras da Ponte da Integração, no Porto do Açu. Além disso, o governador anunciou melhorias para o Polo GasLub, em Itaboraí. A parceria, oficializada em setembro do ano passado com a Petrobras, permitirá a implantação de um polo industrial atraente.

“A nossa gestão tem trabalhado para que o Rio de Janeiro se torne um grande polo gerador de energia e referência na transição energética do país, em busca de uma matriz mais diversificada e limpa. Saio muito feliz desta reunião por ter ouvido do setor o reconhecimento da evolução que conseguimos trazer para o Rio de Janeiro nos últimos dois anos, tanto na questão tributária, quanto na questão de regulamentação e do aumento da competitividade do Estado”, destacou Castro.

Castro ainda ressaltou a importância da indústria do Petróleo e Gás para a empregabilidade no estado e finalizou o encontro com o compromisso de dar continuidade ao diálogo com o setor, em uma próxima gestão.

“Esse é um setor que responde hoje por 40% do nosso PIB e conta com uma cadeia produtiva de geração de empregos. Vamos manter uma mesa de diálogo, que ficará constantemente aberta para podermos avançar ainda mais na parte tributária e de regulamentação, não só no setor de Petróleo e Gás, mas também na área de energias renováveis”, finalizou Cláudio Castro.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 9h – Gravação de programa eleitoral; 15h – Caminhada na Tijuca; 19h30 – Encontro com lideranças políticas na Ilha da Conceição, em Niterói.

Paulo Ganime (Novo) – 8h30 – Gravação de conteúdo para as redes sociais; 11h – Participa da sabatina na 93 FM: 19h – Reunião com apoiadores no Rio de Janeiro.

Cláudio Castro (PL) – 11h – Roda de conversa com jovens no Circo Voador, na Lapa.

Marcelo Freixo (PSB) – 9h – Encontro com empresários do setor hoteleiro, na Avenida Atlântica, em Copacabana; 17h – Caminhada em Volta Redonda; 18h30 – Ato no Clube do Bocha, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.