Semana começa com candidatos ao Governo do Estado intensificando propostas em cidades do Rio

A terceira semana de compromissos de campanha dos candidatos ao Governo do Estado começou na manhã de ontem (5) em diferentes localidades. Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, esteve em São Gonçalo, enquanto o atual governador Cláudio Castro (PL) visitou a cidade de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Já Marcelo Freixo (PSB) esteve na Zona Norte do Rio e, por sua vez, Paulo Ganime (Novo) se encontrou com empresários na sede da Firjan, no Centro do Rio.

Na tarde de ontem (5), o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), assinou uma carta com 12 compromissos com a população de São Gonçalo. Obras públicas e políticas sociais integram o conjunto de propostas. Um dos pontos abordados na carta é a retomada das obras do Hospital da Mãe, abandonado pelo governo desde 2013. Outro projeto é a Linha 3 do metrô, incluído no pacote de compromissos na área de infraestrutura. Entre as iniciativas sociais e econômicas, está a criação de uma moeda social para implementação de um programa de renda básica com auxílio de R$ 500, semelhante ao programa criado em Niterói durante sua gestão como prefeito.

“São Gonçalo está abandonada pelo Governo do Estado. Nós vamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado a todos os bairros. Vamos implantar o Hospital da Mãe, no Colubandê, que está abandonado há anos, revitalizar o Piscinão, no Boa Vista, que também está abandonado, e vamos tirar a Linha 3 do papel, para dar transporte público de qualidade ao morador daqui”, afirmou Neves em caminhada no Rodo, onde reafirmou suas propostas para a cidade.

Já o candidato Marcelo Freixo (PSB) esteve na manhã com representantes de 15 cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atuam na capital e região metropolitana para falar sobre propostas para fortalecer o setor. O encontro aconteceu na sede da Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente (Coopama), em Maria da Graça, bairro da Zona Norte do Rio. Também participaram do encontro o candidato ao senado Alessandro Molon (PSB) e o candidato a deputado estadual Carlos Minc (PSB).

“Os catadores transformam o lixo, que é problema nas grandes cidades, em solução para geração de emprego e proteção ambiental. O nosso governo vai valorizar e dar apoio aos catadores através de qualificação e equipamentos para que eles possam realizar com dignidade esse trabalho que é tão importante. Também vamos aumentar o salário mínimo regional, que foi congelado por Witzel e Castro, para R$ 1.585”, afirmou Freixo, acrescentando que é essencial que o governo do Estado faça parcerias com as prefeituras para a contratação das cooperativas para garantir a coleta de materiais recicláveis e a adequada remuneração dos trabalhadores.

“O governo tem que exercer um papel de lideraça e articular com as prefeituras as parcerias com as cooperativas, que são fonte de sustento de milhares de famílias, principalmente para as chefiadas por mulheres, que são 70% da mão de obra”, explicou.

Já o governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), esteve, acompanhado do seu candidato a vice Washington Reis (MDB), em Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, onde participou de uma caminhada ao lado da população e de lideranças políticas. Durante o evento, Castro anunciou que vai fomentar o empreendedorismo na região, que recebeu, durante a sua gestão, 1,9 mil novas empresas, o que equivale a três novos negócios por dia. Apenas em Três Rios, foram abertos 825 empreendimentos.

“O Centro-Sul tem um enorme potencial de geração de emprego e renda. Temos grandes empresas aliadas, que já investiram mais de R$ 6 bilhões em diversos setores econômicos nos municípios da região. Com a abertura de uma agência do Resolve RJ aqui em Três Rios, por exemplo, contribuímos para esse ciclo virtuoso a favor do empreendedor, que agora consegue resolver o que precisa para o seu negócio de forma prática e rápida”, afirmou Castro, que caminhou pelas ruas de Três Rios em companhia do prefeito da cidade, Joa Barbaglio (PL), do deputado federal Vinicius Farah (União Brasil), do deputado estadual Max Lemos (Pros), além de outras autoridades.

Paulo Ganime (Novo) participou, ao meio-dia, de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), no Centro do Rio, onde apresentou propostas para o desenvolvimento econômico do estado.

Ganime, que tem experiência como gestor na área industrial, destacou a importância do setor produtivo para geração de emprego e renda no Rio de Janeiro. O candidato afirmou que investirá na segurança pública, na modernização da infraestrutura das rodovias estaduais e na formação profissionalizante com cursos rápidos.

“É horrível ver as empresas saindo do Rio. Se a gente quiser ser competitivo, nós precisamos avançar. Sempre defendi que o sistema produtivo é parte da solução. Combater o roubo de cargas será uma das nossas prioridades. Como deputado, eu tenho um projeto de lei aprovado na Câmara que agora está no Senado para punir aquele que adulterar placas e chassis de reboques. Vamos colocar mais policiamento nas ruas e rodovias, e melhorar as nossas barreiras fiscais para evitar a entrada e saída de mercadorias roubadas pelo poder paralelo. Além disso, tem que rever nosso sistema prisional pra não ficar enxugando gelo”, afirmou Ganime e defendeu a desburocratização do Estado e uma reforma tributária responsável para fortalecer a indústria e a retomada da economia.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 9h30 – Caminhada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; 14h30 – Carreata em São Gonçalo, em Neves; 19h – Encontro com lideranças políticas em Curicica, Zona Oeste do Rio.

Marcelo Freixo (PSB) – 13h30 – Encontro com entidades de defesa dos direitos dos animais na sede da Suipa, em Benfica, na Zona Norte.

Cláudio Castro (PL) – 9h – Encontro com engenheiros sanitaristas e ambientalistas no Centro do Rio.

Paulo Ganime (Novo) – 9h – Café da manhã com apoiadores em Rio Bonito; 9h40 até 12h –Visitafábricas em Rio Bonito; 14h30 – Caminhada no Centro de Rio Bonito; 16h – Caminhada no Centro de Bacaxá, na Região dos Lagos); 21h- Panfletagem no Leblon, Zona Sul do Rio.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.