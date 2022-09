Semana chega ao fim e candidatos se preparam para dias decisivos

Mais uma semana de compromissos de campanha chega ao fim para Rodrigo Neves (PDT), Cláudio Castro (PL), Paulo Ganime (Novo), Eduardo Serra (PCB) e Marcelo Freixo (PSB) na sexta-feira (23). No entanto, algumas cidades foram visitadas e propostas apresentadas à população de cada uma delas.

NEVES anuncia linha de crédito sem juros para empreendedores (Fotos: Divulgação)

O candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, reafirmou o compromisso de criar uma linha de crédito para micro e pequenos empreendedores em proposta levada ao povo da cidade de Cabo Frio com valor de até R$ 100 mil, sem juros e com 36 meses para pagar, por meio da AgeRio, a agência de fomento do estado, que funciona como um banco de investimentos.

“Como fiz em Niterói com sucesso, nós vamos apoiar as micro e pequenas empresas, que foram as que mais sofreram com a pandemia e com a crise econômica do estado. Será importante para todo o estado, mas sobretudo para o interior do nosso Rio de Janeiro”, explicou Rodrigo Neves percorrendo em carreata São Cristóvão, Canal, Rua dos Biquínis, Jacaré e Jardim Esperança. Em conversa com eleitores, o candidato garantiu a ampliação dos investimentos em Educação.

GANIME reforçou importância do turismo e meio ambiente para a economia

Já o deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo) fez caminhada e panfletagem no Centro de Paraty. Acompanhado da esposa e apoiadores, Ganime conversou com a população sobre suas propostas para a região da Costa Verde.

“O estado do Rio só vai se tornar economicamente forte com um interior forte. Paraty é um lugar incrível, histórico e turístico. Destinei recursos para Paraty através da UFRJ para um projeto sobre cultivo de algas. O potencial da economia azul no Rio de Janeiro é fantástico. A pesca é feita no Rio, mas a industrialização toda vai para outros estados, como por exemplo Santa Catarina. Nós precisamos mudar isso com a questão fiscal, a desburocratização do Estado e formação de mão de obra”, afirmou Ganime indo em seguida participar de uma reunião no Sindicato dos Estivadores, no Centro de Angra dos Reis.

CASTRO anuncia ampliação do PactoRJ, durante encontro com 600 vereadores

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), vai ampliar o PactoRJ, maior pacote de investimentos da história do Estado. Serão destinados mais de R$ 2 bilhões, com foco em obras de infraestrutura, para o interior. O anúncio foi feito durante um grande encontro com 600 vereadores das 92 cidades fluminenses, na Lagoa, na capital.

“O apoio dos vereadores representa muito para mim, significa que estamos fazendo um bom trabalho, sempre ouvindo as demandas da população. E vamos seguir com a política do diálogo com mais investimentos para o PactoRJ, que vai atender cidades em diversas áreas como Saúde, Educação e Infraestrutura. Todos esses investimentos atraem novos negócios para as cidades, gerando emprego e renda e desenvolvimento econômico. O vereador é o ator político que está mais perto da população, que conhece de perto os problemas do dia a dia do cidadão. Sei disso, pois comecei a minha vida política como vereador. E é uma honra para mim saber que me consideram a melhor opção para seguir à frente do Governo do Estado, trabalhando para ajudá-los a atender a população naquilo que ela mais precisar”, ressaltou Castro.

SERRA panfletou no Centro de Campos e conversou com eleitores

O candidato do Partido Comunista Brasileiro ao Governo Estadual do Rio, Eduardo Serra, cumpriu agenda na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Pela manhã, acompanhando dos candidatos do PCB a deputado federal Gabriel Marques, a deputado estadual Thiago Coqueiro e de militantes do Partido e apoiadores, o candidato comunista ao Palácio Laranjeiras fez panfletagens em frente ao Instituto Federal Fluminense e dos campus da UENF e da UFF em Campos. À tarde, Serra e a militância comunista panfletou no calçadão do Pelourinho, no Centro de Campos, onde o candidato comunista ao Governo distribui prospectos e conversou com eleitores. Depois, os candidatos do PCB concederam entrevista na sede do Sinasefe Campos.

FREIXO promete trazer empregos para a Baixada Fluminense

Já Marcelo Freixo (PSB) por sua vez, participou pela manhã de caminhada com apoiadores em Magé, na Baixada Fluminense. Freixo esteve no Centro da cidade, próximo a Praça Nilo Peçanha, onde apresentou propostas para ativar o potencial produtivo e gerar empregos no local.

“A Baixada Fluminense é fundamental para a recuperação do estado. Vamos trazer emprego para cá para as quatro milhões de pessoas que moram na região e para melhorar a qualidade de vida de todos. Há um potencial enorme aqui, mas o nível de abandono é muito grande. O Arco Metropolitano, por exemplo, que é uma obra de infraestrutura fundamental, hoje está abandonado. De Itaguaí até Magé, ele passa por cidades importantes como Japeri, Nova Iguaçu e Duque De Caxias e em nenhum trecho tem poste de luz funcionando. O Arco Metropolitano é muito importante para a Região Metropolitana e decisivo para trazer empresas e para a mobilidade da Baixada Fluminense”, disse Freixo, que esteve acompanhado pelo prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), conversou com comerciantes e recebeu das mãos do advogado Anderson Ribeiro a Agenda Magé 2030, que traz uma série de propostas de políticas públicas inclusivas.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 9h – Carreata pela Região Oceânica, em Niterói; 12h – Caminhada pela Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, com o prefeito Axel Grael.

Cláudio Castro (PL) – 9h – Caminhada no bairro de Alcântara em São Gonçalo que vai ter o Shopping Pátio Alcântara como ponto de encontro.

Paulo Ganime (Novo) – 8h – Corpo a corpo no Mercado Municipal de Angra dos Reis; 11h – Caminhada no Calçadão de Itaguaí.

Marcelo Freixo (PSB) – 09h – Carreata pela Zona Sul, Centro, Zona Norte e Baixada.

DOMINGO (25)

Rodrigo Neves (PDT) – 9h – Caminhada com Ciro Gomes pela orla de Copacabana.

Paulo Ganime (Novo) – 10h – Grande caminhada no Posto 5, em Copacabana.