Sem ‘setor zero’, populares ocupam calçadas da Presidente Vargas

No Carnaval deste ano, não haverá as tradicionais arquibancadas gratuitas posicionadas na Avenida Presidente Vargas, o popular “setor zero”. Mas nem por isso a galera que não tem “aquele trocado” sobrando para o ingresso ficou de fora da festa.

Populares ocuparam as calçadas da pista expressa sentido Leopoldina da Avenida, que está com trânsito restrito por conta do evento. Na noite desta quinta-feira (21), aproximadamente 100 pessoas estavam reunidas pelo local, antes do desfile da Lins Imperial, primeira do dia.

A tendência é que esse número aumente ao longo da noite. Na sequência, irão desfilar Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano.