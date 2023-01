Sem Malhação, Globo recorre a outras faixas para lançamentos

Por Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery –

É inegável a importância de “Malhação” para a história da televisão e da própria Globo. Difícil calcular quantos atores e atrizes foram lançados durante 26 anos no ar e 27 temporadas. Isto, naturalmente, sem considerar os tantos temas importantes que foram abordados por seus roteiristas e discutidos do lado de cá.

Porém, em determinado momento, entendeu-se que era um trabalho que não agregava mais nada à sua programação das tardes e o fim foi decretado.

Sem “Malhação” ou qualquer outra escala, a Globo passou a se valer diretamente das faixas de dramaturgia, novelas e séries, para dar oportunidades a novos valores.

“Mar do Sertão”, por exemplo, ofereceu uma nova chance para Isadora Cruz, que teve uma pequena personagem em “Haja Coração”. Na mesma novela foram apresentados Lucas Galvino, Theresa Fonseca, Giovanna Figueiredo, Matteus Cardoso, Pedro Lamin, Mariana Sena, entre outros.

“Travessia” fez uma aposta em Jade Picon, enquanto “Todas as Flores” conta com a presença de Heloisa Honein. São muitos os casos…

E agora, em “Vai na Fé”, entre outros e outras, temos Jê Soares em muitas cenas de flashback fazendo a personagem Sol, da protagonista Sheron Menezzes, na juventude, mostrando-se como valor dos mais promissores.

Assim como a Record tem trabalhado muito forte no lançamento de novos valores, a Globo, como se observa, continua a fazer o mesmo.

Foto em destaque: Jê Soares, lançamento da novela “Vai na Fé” / Crédito: Globo/João Miguel Júnior

TV Tudo

Duplas formadas

Foto: Reprodução

PVC, Paulo Vinícius Coelho, a partir de 1º de fevereiro como contratado da Paramount+, fará dupla com Nivaldo Prieto nas transmissões da Libertadores e Sul-Americana.

João Guilherme e Edmundo formarão uma outra.

Para por aí

A Paramount não pretende ter uma equipe fixa muito grande para a cobertura desses eventos e outros que possa vir a conquistar.

A ideia é chamar outros narradores e comentaristas para trabalhar por cachê.

Esse é o papo

De acordo com o SBT, a ideia não é dar um segundo programa ao Benjamin Back, mas fazer uma adaptação do “Arena”.

Há o entendimento que o programa, mesmo no final de noite nas segundas-feiras, tem alcançado resultados dos mais positivos.

Vai daí que

A ideia é embalar o mesmo “Arena” de uma forma diferente e com outra dimensão, para que possa atender não somente o público do futebol.

Um piloto será gravado agora em fevereiro.

Gravando

Foto: Divulgação

Cláudio Cinti está de volta às gravações da série “Reis”, interpretando Tamir, um ancião de Jabes.

“Começar 2023 voltando a trabalhar e reencontrando os amigos é muito bom. O ano novo tem tudo para ser maravilhoso e com a série confirmando o sucesso que já tem feito na telinha”, declara o ator.

A propósito

Vale ressaltar que o “Faustão na Band” continuará na faixa das 20h30, logo após o “Jornal da Band”.

A proposta de transferir sua exibição para as 22h30, que alguns entendiam ser a mais adequada, não foi aceita pela alta direção da casa.

A dúvida

Como a Band agora estará envolvida com toda a logística e operação do Carnaval, ainda não está sendo possível para o início da exibição dos novos programas.

Talvez só na primeira semana de março.

Broadway

Começaram os ensaios de “A Herança”, peça premiada na Broadway, que na versão brasileira é dirigida por Zé Henrique de Paula.

No elenco, Reynaldo Gianecchini, Bruno Fagundes, Felipe Hintze, entre outros. Estreia em maio no Teatro Vivo, em SP.

Reencontro

Depois de “Central dos Bicos”, Rosane Gofman e Paulinho Gogó devem participar de um novo projeto de comédia para o Multishow.

Se tudo correr como se espera, gravações em abril.

Bate – Rebate

· Renata Fan e Denílson voltam ao “Jogo Aberto”, na Band, no próximo dia 30.

· As filmagens de “Espelho Sujo” de Leonardo Granado, devem acontecer ainda neste primeiro semestre do ano…

· … Em seu elenco nomes conhecidos como Igor Cotrim, Natália Rodrigues e Leonardo Miggiorin, entre outros.

· “A Infância de Romeu e Julieta”, próxima novela do SBT, terá muitos lançamentos no seu elenco infantil…

· … Aliás, esta é uma importante característica das novelas do SBT.

· Leandro Lima, que esteve em “Pantanal”, fará a próxima novela de Walcyr Carrasco, substituta de “Travessia”.

· “Tecnologia no Agronegócio” é o tema de uma nova série especial do “Jornal da Band”, já em gravação.

· Estreia neste sábado, na HBO Max e HBO, o documentário “TINA”…

· … Que destaca a vida e a carreira do ícone musical Tina Turner.

· “Amor Perfeito”, próxima novela das seis, terá um forte protagonismo feminino, a começar por Camila Queiroz e Mariana Ximenes.

C´est fini

Luciano Huck tem aparecido com frequência em chamadas da Globo destacando os quadros da temporada 2023 do seu “Domingão”. E sempre destacando o objetivo de fazer um programa “para a família”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!