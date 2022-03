Seleção: Raphinha e Magalhães são desconvocados; Felipe é chamado

O atacante Raphinha, do Leeds United, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, não se apresentarão à Seleção Brasileira na Granja Comary para os próximos jogos da equipe contra Chile e Bolivia. Raphinha testou positivo para Covid-19 e por conta dos protocolos de isolamento não terá condições de viajar ao Brasil e se apresentar para o período de treinos e jogos.

O zagueiro Gabriel Magalhães, por outro lado, não apresenta lesão. Ele entrou em contato com o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, e com o técnico Tite para contar sobre a previsão do nascimento da sua primeira filha para a próxima semana. Entendendo a importância do momento para o jogador ele foi desconvocado.

O jogador do Arsenal será substituído por Felipe, do Atlético de Madrid. A última vez de Felipe com a Seleção Brasileira foi em junho do ano passado. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito e foi desconvocado da Copa América.

O primeiro treino da Seleção Brasileira está marcado para essa segunda-feira (21), às 16 horas, na Granja Comary, em Teresópolis. O técnico Tite prepara a equipe para os jogos contra Chile, dia 24 no Maracanã, e Bolívia, dia 29, em La Paz.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF