Seleção Olímpica é convocada com atacante Pedro, do Flamengo, na lista

Na manhã desta quinta-feira (17), o técnico da Seleção Olímpica, André Jardine, anunciou os 18 convocados para defender o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A convocação dos jogadores aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

A lista final conta com dez jogadores atuantes no futebol brasileiro e oito que jogam na Europa. Além da geração sub-23 – excepcionalmente sub-24 em Tóquio 2021 – André Jardine e sua comissão técnica também convocaram três atletas acima da faixa etária, conforme permitido pelo regulamento do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. São eles: o goleiro Santos, do Athletico, o zagueiro Diego Costa, do Sevilla (ESP) e o lateral Daniel Alves, do São Paulo.

Campeã no Rio, em 2016, a Seleção Olímpica já sabe quais serão seus primeiros passos rumo ao lugar mais alto do pódio em Tóquio. No grupo D, o Brasil iniciará sua trajetória em Yokohama, contra a Alemanha, no dia 22 de julho. A segunda rodada será disputada no mesmo estádio, contra a Costa do Marfim, no dia 25. O fim da fase de grupos será no dia 28 de julho, contra a Arábia Saudita, em Saitama.

POLÊMICA À VISTA

Mesmo com o anúncio do Flamengo de que não liberaria o jogador, o atacante Pedro foi incluído na lista. O ex-lateral esquerdo Branco, Coordenador da CBF, disse que o trabalho sempre foi feito visando a questão técnica e escolhendo os melhores.

“Ele é um jogador que nos últimos dois jogos que fizemos, fez três gols. Jogador espetacular e que tem vontade enorme de disputar a Olimpíada. A gente respeita a posição dos clubes, mas o nosso pensamento e de mentalidade é de escolher os melhores, e o Pedro está entre os melhores do Brasil. Por isso está sendo convocado”, disse Branco.

LISTA DOS CONVOCADOS

GOLEIROS

Santos – Athletico

Brenno – Grêmio

LATERAIS

Daniel Alves – São Paulo

Gabriel Menino – Palmeiras

Guilherme Arana – Atlético-MG

ZAGUEIROS

Gabriel Guimarães – Arsenal (ING)

Nino – Fluminense

Diego Carlos – Sevilla (ESP)

MEIAS

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Gerson – Flamengo

Claudinho – Red Bull Bragantino

Matheus Henrique (Grêmio)

ATACANTES

Matheus Cunha – Hertha Berlim (ALE)

Malcom – Zenit (RUS)

Antony – Ajax (HOL)

Paulinho – Bayer Leverkusen (ALE)

Pedro – Flamengo