Seleção masculina de vôlei perde para russos e disputa bronze nos Jogos Tóquio 2020

A seleção masculina de vôlei foi derrotada pelo COR (Comitê Olímpico Russo) por 3 a 1 (25/18, 21/25, 24/26 e 23/25) na semifinal dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 nesta quinta-feira, 5. O time vai em busca do bronze no sábado, 7, às 13h30min do Japão (1h30min no horário de Brasília) contra o perdedor do jogo entre França e Argentina, que se enfrentam na outra semifinal, às 21h (9h no horário de Brasília).

Para os jogadores e para o treinador Renan Dal Zotto, o pódio olímpico no Japão é importante para manter a tradição de conquistas da modalidade que já conta com 10 medalhas olímpicas.



“Buscar o bronze significa um pódio olímpico, uma medalha olímpica, poucos atletas no mundo têm condições de conseguir um feito desse. O vôlei brasileiro sempre representou muito o país, levando medalhas, e acho que é nossa obrigação chegar dentro de quadra e colocar tudo que temos para conquistar essa medalha”, disse o central Lucão.



O Brasil começou a partida muito bem, evitando o bloqueio russo mais na técnica do que na força e com a defesa funcionando. O time abriu vantagem e fechou o set em 25 a 18. Destaques para Leal e Lucarelli virando muitas bolas. Mas na segunda parcial, a Rússia conseguiu corrigir as falhas e dominou o placar para fechar em 25 a 21.



No terceiro set, a partida ficou muito equilibrada, com troca de pontos até a metade do set, quando o Brasil voltou a crescer e abriu uma boa vantagem, que chegou a ser de oito pontos (20 a 12). Mas os russos melhoraram depois de um pedido de tempo e conseguiram quatro pontos seguidos, encostando no placar. O Brasil recuperou e teve 23 a 19, mas voltou a errar muito. O time russo aproveitou e fechou em 26 a 24.



O quarto set foi equilibrado, com uma pequena vantagem russa de dois pontos em quase toda a etapa. Até que o Brasil, depois de dois erros russos, empatou em 18 a 18, igualdade que persistiu até 22 a 22, quando a Rússia passou à frente novamente depois de um ataque para fora de Wallace, que tentou explorar o bloqueio. O placar final foi 25 a 23.



Foto: Wander Roberto/COB