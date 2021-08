Seleção feminina de vôlei conquista a medalha de prata em Tóquio 2020

A seleção feminina de vôlei conquistou a última medalha do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, coroando uma campanha histórica. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães ficou com a prata após ser derrotado na final pelos Estados Unidos, neste domingo, 8, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/14. A Sérvia terminou com o bronze.

O vôlei feminino do Brasil havia subido ao topo do pódio em Pequim 2008 e Londres 2012 e tem ainda dois bronzes de Atlanta 1996 e Sydney 2000.

Com a confirmação da prata do vôlei feminino, o Time Brasil fecha sua participação com 21 medalhas, um recorde – o melhor desempenho até então haviam sido os 19 pódios no Rio 2016. Os brasileiros conseguiram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes no Japão.

Foto: Gaspar Nóbrega/COB